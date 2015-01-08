برف و بوران اردبیل را فرا گرفت/ کولاک شدید در گردنه های استان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو روز بروز پدیده تندباد که در مناطقی از استان سرعت آن به بیش از ۱۰۰ کیلومتر رسید، از بعد از ظهر امروز پنجشنبه بارش برف همراه با کولاک شدید در این استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

براساس گزارش های رسیده بارش برف اکثر شهرستان های استان اردبیل بویژه مناطق مرکزی و جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است.

در حال حاضر بارش برف در شهرستان های سرعین، نمین، نیر، مشگین شهر و بخش جنوبی استان و بارش باران در مناطق شمالی گزارش می شود.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تغییر الگوی فشاری هوا و نفوذ سامانه سرد و بارشی انتظار بارش های برف و باران از بعد از ظهر امروز قابل پیش بینی بود.

رسول همتی با بیان اینکه هم اکنون بخش های مختلفی از استان تحت تاثیر این سامانه قرار گرفته است، یادآور شد: براین اساس بارش ها را در مناطق گرمسیر از جمله شمال این استان به صورت برف و باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی از جمله مرکزی و جنوبی به صورت برف توام با کولاک و بوران شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه بارش های متناوب و پراکنده طی فردا نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: این روند با کاهش دما تا ۱۵ درجه ادامه خواهد داشت.

همتی با اشاره به افت دما طی فردا جمعه تاکید کرد: کمینه دمای هوای اکثر شهرهای استان اردبیل فردا به زیر صفر خواهد رسید.

تردد در جاده ها با زنجیر چرخ امکان دارد

به گزارش مهر، بارش برف در اردبیل موجب کندی تردد در جاده های این استان شده، بطوریکه هم اکنون در سطح شهر اردبیل نیز به دلیل شدت بارش و کولاک توام با لغزندگی تصادفات زیادی صورت گرفته است.

همچنین در بیشتر گردنه ها و مناطق کوهستانی بارش برف و کولاک گزارش شده است.

بارش برف به همراه کولاک شدید در بیشتر گردنه های صعب العبور استان مانع تردد روان خودروها شده و تردد بدون زنجیر چرخ و وسایل ایمنی زمستانی امکان پذیر نیست.

کولاک شدید در گردنه الماس

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل نیروهای راهداری هم اکنون در تمام محورهای مواصلاتی به ویژه گردنه های الماس (محور خلخال به اسالم)، حیران (اردبیل به آستارا) و صائین (اردبیل به سراب) مشغول فعالیت هستند.

همچنین با توجه به شرایط کوهستانی و جوی افت دما و بارش برف در شهرستان خلخال نسبت به سایر نقاط بیشتر بوده و در حال حاضر به علت یخبندان و کولاک شدید در گردنه الماس تردد در این محور با مشکل مواجه است.