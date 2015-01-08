مشکلات سرمایه گذاری در سیستان وبلوچستان ناشی از عدم تعامل بانک ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای قضائی استان با شورای هماهنگی بانک ها در محل سازمان بازرسی استان بیان داشت: برای کمک به سرمایه گذاری و توسعه استان باید در راستای ایجاد تعامل بین سرمایه گذاران و بانک ها تلاش شود.

رئیس شورای قضائی سیستان وبلوچستان با تاکید بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان ادامه داد: اشتغالزایی و ایجاد امنیت پایدار منوط به نگاه حمایتی و ویژه به سرمایه گذاران است.

وی همچنین میزان معوقات بانکی در استان را مبلغ ۳۸۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک ها باید مطالبات دانه درشت را در اولویت قرار دهند و تا حصول نتیجه آن را پیگیری کنند.

وی بدهکاران بانک را به دو دسته قاصر و مقصر تقسیم بندی کرد و افزود: بدهکاران قاصر کسانی هستند که هدفشان افزایش سرمایه گذاری و تولید در استان بوده اما به دلایلی نتوانسته اند به اهداف خود برسند و مدیران باید از اختیارات خود برای کمک به این افراد استفاده کنند.

وی گروه دوم را افراد سودجو دانست که قصد استفاده از بیت المال را دارند و افزود: در این راستا باید هم بانک ها و هم مراجع قضایی سخت گیرانه با آنها برخورد کنند.

وی استعلام از سیستم بانکی کشور جهت شناسایی مشتریان بدحساب را یکی از توقعات دستگاه قضایی از سیستم بانکی کشور اعلام کرد و گفت: این اقدام نوعی حرکت پیشگیرانه برای جلوگیری از سوء استفاده مخلان اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین اقدام به موقع بانک ها در تشکیل پرونده و طرح دعاوی را خواستار شد و اظهار داشت: ضعف بسیار بزرگی که بسیاری از بانک ها دارند این است که در تشکیل پرونده و مراجعه به محاکم دیر اقدام کرده و موجب افزایش مطالبات بانکی می شوند.

حمیدی بر تقویت و استفاده از وکلای باتجربه به عنوان نماینده حقوقی بانک ها و بازنگری در قراردادها و تفهیم آن به مشتریان تاکید کرد و آن را در رفع مشکلات اجتماعی موثر دانست.

وی قراردادهای یک طرفه در بانک ها را یکی دیگر از ایرادات سیستم بانکی کشور عنوان کرد و از بانک ها خواست تا قراردادها را به صورت دوطرفه تنظیم کرده و بانک ها علاوه بر مشارکت در سرمایه گذاری در خرید محصولات تولیدی نیز سهیم شوند.

وی همچنین از رسیدگی پرونده های دانه درشت و تشکیل کارگروه برای بررسی و پیگیری این مطالبات در استان خبر داد.