احداث جاده ابر زمینه سوء استفاده زمین خواران را فراهم می کند

محمدرضا پاداش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تشکل های محیط زیستی استان گلستان به منظور جلوگیری از احداث غیرضروری جاده ابر که منجر به تخریب آخرین باقی مانده های جنگل های متراکم دست نخورده البرز شرقی، تجمع کردند.

وی با اشاره به بیانیه تشکل های محیط زیستی استان گلستان ادامه داد: سعی داشتیم با این بیانیه دلایل غیرفنی، غیرضروری و ضد محیط زیستی و آثار زیانبار این جاده را به گوش مردم و مسئولین برسانیم.

پاداش بضمن تاکیید این نکته که احداث جاده محور توسعه است، اظهار کرد: هیچ یک از شهرستان های علی آباد کتول و شاهرود، در بن بست جاده های اصلی مواصلاتی کشور قرار ندارند که احداث این جاده به عنوان پنجمین جاده مواصلاتی ضرورت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در مسیر این جاده، دو روستای شیرین آباد در شهرستان علی آباد کتول و روستای ابر در شهرستان شاهرود قرار دارند که در حال حاضر با جاده آسفالت روستایی مناسب با شهرستان های خود ارتباط دارند.

این فعال محیط زیستی ارزش ژنتیکی، اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جنگل ها را بسیار مهم برای جنگل های هیرکانی کشور دانست و افزود: احداث این جاده با توجه به شیب تند که ارتفاع 2 هزار و 200 متری روستای ابر را به ارتفاع 200 متری علی آباد مرتبط می کند باعث تخریب بخش وسیعی از جنگل های منطقه می شود.

وی تصریح کرد: با احداث نشدن این جاده نه تنها چیزی از دست نمی دهیم بلکه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشورمان که میراث ملی و بین المللی ما را رقم می زند برای نسل های آینده حفظ می کنیم.

مدیر گروه رفتگران طبیعت استان گلستان گفت: با توجه به سیل های مکرر در استان گلستان که منجر به خسارت های جبران ناپذیری شده است و هم چنین هزینه میلیاردی در این راستا، احداث این جاده با سیاست مهار سیلاب منافات دارد.

وی در خاتمه یادآور شد : با احداث این جاده، شبکه هیدرولوژیکی منطقه که عامل مهم تغذیه زیستگاه های جنگلی و سفره های آب زیرزمینی شهرستان علی آباد کتول است تخریب شده و موجب خشک شدن جنگل ها خواهد شد.