پنجمین جشنواره فیلم «عمار» در گام آخر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار با معرفی برگزیدگان بخش های فیلم داستانی، مستند، انیمیشن، بین الملل و برنامه های تلویزیونی، پاسداشت حاج صادق آهنگران و رونمایی اثر جدید حامد زمانی، جمعه نوزدهم دی ماه از ساعت 18:30 در سینما فلسطین برگزار خواهد شد.

در این مراسم بخش های فیلم داستانی، مستند، انیمیشن، بین الملل و برنامه های تلویزیونی برگزیدگان خود را از بین نامزدهای اعلام شده خواهند شناخت.

در این مراسم از حاج صادق آهنگران مداح اهل بیت و حماسه خوانِ ایام دفاع مقدس تجلیل به عمل خواهد آمد. همچنین از ترانه جدید حامد زمانی با عنوان «و این اول عشق است» با موضوع رویش های هنر انقلاب پس از فتنه 88 رونمایی می شود.



حضور در این مراسم که از ساعت 18:30 در سینما فلسطین واقع در تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی برگزار می شود، برای عموم مردم آزاد است. همچنین مانند افتتاحیه قرار است این مراسم به طور زنده از طریق شبکه نمایش پخش شود.