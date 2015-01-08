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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۴

معاون وزير راه و شهرسازی:

محور ساحلی دریای عمان مورد توجه ویژه دولت تدبیر و امید قرار گرفته است

محور ساحلی دریای عمان مورد توجه ویژه دولت تدبیر و امید قرار گرفته است

جاسك - معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: محور ساحلی دریای عمان در دولت تدبیر و امید مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشيه بازديد از پروژه های در دست ساخت اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان و توسعه محور جاسک با بیان اینکه محور ساحلی دریای عمان در دولت تدبیر و امید مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار داشت: در این راستا نقش راه و شهرسازی بسیار پررنگ خواهد بود و تلاش می شود تا با تزریق اعتبارات مورد نیاز سرعت بیشتری به پروژه های در دست اجرا بدهد.

معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: با تاکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی عملیات آبادانی محورهای ساحلی دریای عمان بویژه در شهرستان جاسک با سرعت پیش خواهد رفت که زمینه رونق و کسب و کار منطقه را فراهم خواهد کرد.

همچنين فرشید دستوان مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این بازدید عنوان كرد: راه و شهرسازی هرمزگان نیز نقش پررنگی در توسعه جاسک خواهد داشت.

و با بیان اینکه توسعه منطقه به احداث جاده ایمن گره خورده است، ادامه داد: تلاش ما این است که در کمترین زمان ممکن بتوانیم جاده ها را توسعه و زمینه تردد ایمن را تسهیل کنیم.

کد مطلب 2460948

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