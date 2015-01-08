اولین مدرسه امین آب کشور در استان زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضاجزء قاسمی در این مراسم برای نخستین بار کتیبه امین آب را به این مدرسه اهدا کرد و گفت : این کتیبه به ابتکار شرکت آبفای استان با الهام از درفش شهداد به عنوان کهن ترین سند مدون و تاریخی بشر درباره آب طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: این کتیبه برای اولین بار در کشور توسط این شرکت طراحی و ساخته شده و به کلیه ادارات، مدارس و هر مرجعی که خدماتی ماندگار و ارزنده در راستای ترویج مصرف بهینه آب انجام داده اند اهداء و به عنوان امین آب معرفی خواهند شد .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به برنامه رونمایی از نرم افزار کمک آموزشی دبستان آبی هم اشاره کرد و افزود : این نرم افزار با توجه به مضامین کتاب‌‌های درسی با همکاری آموزش و پرورش ساخته شده است که با هدف مدیریت مصرف آب از سنین پایین انجام می شود.

جزء قاسمی همچنین افزود : فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در جامعه باید از سنین کودکی آغاز و به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا این فرهنگ به عنوان باوری عمیق در لایه های جامعه نقش بندد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که با بحران کمبود آب مواجه هستیم باید نهضت ملی برای خروج از این وضعیت انجام شود و شرکت آب و فاضلاب به تنهایی از عهده انجام این امر مهم بر نمی آید و امیدواریم در کنار یادگیری کودکان، والدین گرامی و آحاد جامعه با رعایت عملی فرهنگ صحیح استفاده از آب، خود الگویی مناسب در این زمینه باشند.

جزء قاسمی با اشاره به اینکه در کشور هر فرد روزانه ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند، ادامه داد: این میزان در استان زنجان برای هر فرد ۲۱۰ لیتر در روز است.

وی گفت : شرکت آبفای استان برای جلوگیری از هدر رفت آب و چکه آب در مدارس اقدام به تعویض شیرآلات مدارس کرده که سال گذشته ۲۷۴ عدد شیرآلات مدارس را تعویض کرده و امسال نیز ۵۸۰ عدد از شیرآلات مدارس تعویض شده است.