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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۶

هفته شانزدهم بسکتبال لیگ برتر/

پمینا بالاخره در اصفهان برد/ پیروزی مقابل قعرنشین

پمینا بالاخره در اصفهان برد/ پیروزی مقابل قعرنشین

اصفهان – تیم بسکتبال پمینای اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مقابل صنایع پتروشیمی ماهشهر به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پمینا و صنایع پتروشیمی ماهشهر عصر امروز در حضور 300 تماشاگر در ورزشگاه آبفای اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.

پمینا که در سه بازی پیاپی خود مقابل تیم‌های صدرنشین متحمل شکست شده بود، امروز در پایان بازی با نتیجه 87 بر 53 مقابل صنایع پتروشیمی پیروز شد.

پتروشیمی در کوارتر نخست پایابای پمینا بالا آمد و این کوارتر با نتیجه 9 بر 11 به سود پمینا به پایان رسید اما تیم ماهشهری از کوارتر دوم نتوانست همراه پمینا بیاید و کوارتر دوم با نتیجه 14 بر 27 به سود پمینا به پایان رسید.

کوارتر سوم و چهارم این مسابقه نیز به ترتیب با نتیجه12 بر 23 و 18 بر 26 به سود پمینا به پایان رسید تا این بازی سرد در ورزشگاه آبفای اصفهان به سود نماینده اصفهان به پایان برسد.

در دقایق پایانی مسابقه، بازیکنان پمینا که به نتیجه امیدوار بودند، تمرین شوت سه امتیازی می‌کردند.

کد مطلب 2460955

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