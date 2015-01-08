روستائیان نقش مهمی در تولید و استقلال کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر پنجشنبه در همایش توسعه روستاهای استان سمنان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و فرمانداران این استان در محل استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه دولت تدبیر و امید به روستا توجه ویژه ای دارد اظهار داشت: دولت یازدهم مصمم است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، زیرساختهای لازم در روستاها را فراهم و تقویت کند.

وی بر وجود زنجیره تولید تا مصرف به سود کشاورزان تاکید کرد و گفت: امروزه مراحل تولید به مصرف با تعریف گذشته کارایی ندارد و هر بخش نیاز به فعالیت و تفکر تخصصی خود دارد.

چوپان مهمترین نیاز عشایر استان سمنان است

استاندار سمنان چوپان را مهمترین نیاز عشایر استان دانست و افزود: این حرفه نیز تخصصی شده و برای رفع نیاز عشایر به چوپان، باید آگهی استخدام چوپان دارای لیسانس و فوق لیسانس داد.

وکیلی تصریح کرد: روستاییان در تولید محصولات کشاورزی الگوی کشت متناسب با اقلیم را بر اساس آمایش سرزمین، مزیت نسبی و ارزش افزوده رعایت کنند تا دستاورد بیشتری داشته باشند.

وی برخی مسائل روستاها مانند حمایت بیمه ای، توجه به ظرفیت های گردشگری، گیاهان دارویی و ... را مطرح کرد.

مشارکت مردم در پیشبرد امور روستاها ضروری است

نماینده مردم شهرستان دامغان و عضو فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی در این همایش ضمن بیان اینکه پیشبرد مسایل و امور روستاها نیاز به ایجاد ساختارهای مناسب خود و حمایت ویژه از آنها دارد اظهار داشت: شوراهای اسلامی و دهیاری ها ساختارهایی هستند که طی سالهای گذشته در روستاهای کشور ایجاد شدند و اکنون نیاز به پشتیبانی دارند.

عبدالرحمان رستمیان با اشاره به این مطلب که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی قرار دارد، افزود: این جمعیت بخش مهمی از جمعیت کشور است که نیاز به توجه نسبت به استعدادهای تولیدی و اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت گرفتن از مردم در پیشبرد امور روستاها، عنوان کرد: اختصاص بخشی از عوارض کشور به روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در سال گذشته به میزان هفت هزار میلیارد ریال محقق شد.

شاخص رشد کشور در حال حاضر ۱.۳ درصد است

عضو فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به زودی در مجلس شورای اسلامی میزان اختصاص عوارض به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز برای بودجه سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد تصریح کرد: عدالت این است که اعتبارات به میزان درصد جمعیتی مناطق روستایی نسبت به کل جمعیت کشور به آنان تعلق گیرد.

رستمیان با اشاره به این مطلب که شاخص رشد کشور در حال حاضر ۱.۳ درصد است، افزود: روستاییان می توانند در موالید و تغییر این شاخص نقش مهمی داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه بخشی از ساختارهای لازم در روستاها وجود دارد، افزود: تفویض اختیار، توانمندسازی و قدرت دهی به این ساختارها باید قدم بعدی برای توسعه روستاها باشد.

سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز برخی مسایل و مشکلات روستاییان استان سمنان را پاسخ داد و به تلاش دولتمردان تدبیر و امید برای رفع مشکلات مناطق روستایی و محروم کشور اشاره کرد.

اعضای شوراهای اسلامی روستا و دهیاریهای استان سمنان نیز به بیان برخی مشکلات مانند فقدان امکانات ورزشی مناسب برای جوانان روستایی، خرید تضمینی تولیدات کشاورزان، فقدان حمایت بیمه ای مناسب، کمبودهای بهداشتی و درمانی مناطق دور افتاده و ... پرداختند.