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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۵۴

نوروزی:

احداث جاده علی آباد کتول به شاهرود تحول بزرگی درمنطقه ایجاد می کند

احداث جاده علی آباد کتول به شاهرود تحول بزرگی درمنطقه ایجاد می کند

علی آبادکتول - نماینده مردم علی آباد کتول، فاضل آباد، مزرعه و سنگدوین و عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: احداث جاده علی آباد کتول به شاهرود می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی در بازدید اعضای کمیسیون و فراکسیون مجلس از جاده علی آبادکتول به شاهرود در جمع خبرنگاران گفت: اجرای جاده علی آباد کتول به شاهرود از سال ۶۳ به بعد و سه بار در دولت نهم و دهم هم مصوبه شده اما تابه حال محقق نشده است.

نوروزی با بیان اینکه این جاده در گذشته مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته است افزود: هم سازمان محیط زیست و هم سازمان جنگلها و اورنگی رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور در دولت نهم و دهم و نیکزاد وزیر وقت شهرسازی و محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست نیز این با این جاده موافقت کرده و به قناعت استاندار وقت ابلاغ کرده بودند که انجام بشود زیرا این تقاضای مردم دو استان است .

وی در ادامه گفت: با توجه به بحثی که دولت یازدهم و دکتر روحانی به استان داشتند و منطقه آزاد اینچه برون و کریدوری که این منطقه دارد و تحولی که  در شمال و جنوب کشور ایجاد می کند و همچنین جاده های صعب العبوری که در جاده های توسکستان و اولنگ داریم این جاده می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند.

 نوروزی در ادامه تصریح کرد: این منطقه فاقد درختان سرخدار است و ما امروز عزیزان را دعوت کردیم و به وضوح دیدند و ما خودمان حافظ جنگل هستیم و محیط زیست را دوست داریم و اگر در این مسیر درخت سرخدار باشد ما هم موافق نیستیم .

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ما خواستیم خود عزیزان از نزدیک نگاه کنند و ما به نظر کارشناسی احترام می گذاریم و ما مردم شهرستان علی آباد کتول حافظ محیط زیست هستیم ولی اعتقاد داریم این جاده از زمان جنگ جهانی محل تردد بوده است.

 

کد مطلب 2460977

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