صنعت بسته بندی با سازمانهای بین المللی مرتبط می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین فخر عصر پنجشنبه در همایش فعالان صنعت بسته بندی که با حضور علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا سپهری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: صنعت بسته بندی نقش تعیین کننده ای در حفظ و نگهداری، شکیل شدن کالا، سهولت حمل و نقل، طول عمر محصول، استحکام و قیمت تمام شده دارد اما در این بخش جایگاه مناسبی در کشور نداریم.

فخر بیان کرد: نداشتن بانک اطلاعاتی منسجم از صنعت بسته بندی کشور در زمینه مواد اولیه، رقابت منفی بین دست اندرکاران این صنعت در زمینه های مختلف، توجه به سود در کوتاه مدت موجب شده بسته بندی به یکی از حلقه های مفقوده صنعت تبدیل شود که با جمایت از فعالان این بخش می توان برای بهبود روشها گام برداشت.

وی گفت: ایجاد شبکه های فراگیر صنعت بسته بندی در حوزه های پلیمری، سلولزی، شیشه و ماشین آلات در اولویت است و با توجه به فرصت ها و تهدیدها باید نیازهای هر بخش را شناسایی و مورد توجه قرار دهیم.

فخر یادآورشد: سازمان جهانی بسته بندی با هدف تقویت و توسعه فن آوری، علمی، فنی و مهندسی در این بخش و دسترسی آسان مصرف کننده به کالا تاسیس شده و نقش موثری در توسعه تجارت بسته بندی و ترغیب و ایجاد انگیزه در تولیدکننده برای تحقیقات بیشتر دارد.

وی تصریح کرد: ارتباط با سازمانهای جهانی می تواند زمینه حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی را بیشتر و اعتماد مصرف کننده خارجی را جلب کند لذا باید تلاش کنیم ضمن بسترسازی برای عضویت در مجامع جهانی از ظرفیت های تولیدی خود بهتر استفاده کنیم.

جشنواره بسته بندی ۹ تا ۱۹ اسفندماه برگزار می شود

عامل توسعه خوشه صنعتی بسته بندی استان اظهارداشت: وقتی در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان حضور نداریم یعنی کار برای رشد زیاد است و باید عقب ماندگیها را جبران کنیم و بر این اساس جشنواره برترین های صنعت بسته بندی کشور در اسفند ماه سال جاری برای اولین بار با حضور تعداد کثیری از دست اندرکاران این صنعت اعم از ادارات، سازمانها و ارگانهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهی معتبر کشور، مراکز مالی، تشکل های فعال در صنعت بسته بندی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی بین المللی کشور در تهران برگزار خواهد شد.

فخر گفت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی است تا زیرساختها و بستر لازم در راستای عملیاتی کردن طرح ایجاد شبکه فراگیر صنعت بسته بندی برای اتصال به سازمانهای بین المللی فراهم شود.

وی یادآورشد: اولین جشنواره برترین های صنعت بسته بندی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار، کارآفرینی، اشتغال، افزایش دانش شهروندی با توسعه صنعت بسته بندی از ۹ تا ۱۹ اسفندماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد و شامل: یک روز همایش و مسابقه مقاله نویسی، چهار روز نمایشگاه تخصصی مدل( B۲B) و هفت روز نمایشگاه فروش مستقیم محصولات برتر از لحاظ بسته بندی (مدل B۲C) خواهد بود.

وی گفت: کی پیترسون دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی در این همایش شرکت خواهد کرد که این فرصت بستر مناسبی برای تعامل و ارتباط بیشتر با این سازمان و عضویت در آن را فراهم می کند.

فخر اضافه کرد: چشم انداز این جشنواره تعامل با سازمانهای بین المللی بسته بندی، ایجاد شبکه فراگیر صنعت بسته بندی و بسترسازی مناسب برای اشتغال پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است.

فخر افزود: مقالات ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره نیز با موضوعات نقش بسته‌بندی در توسعه اشتغال پایدار، نقش موسسات خصوصی در توسعه بازار بسته‌بندی، نقش سازمان‌ های دولتی در توسعه بازارهای خارجی، اهمیت کارآفرینی در صنعت بسته‌بندی، نقش شهروندان در توسعه بازار بسته‌بندی سبز در کاهش زباله، مدل اجرایی ایجاد شبکه برترین عملکردها در صنعت بسته بندی است.

وی یادآورشد: میمهمانان و مخاطبان این جشنواره شامل مدیران و کارشناسان ارشد مؤسسات بزرگ خصوصی و دولتی، کارفرمایان، بازرگانان و صاحبان کالاها و نام‌های تجاری، مدیران و فعالان عرصه بازاریابی و تبلیغات هستند.