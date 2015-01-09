تعالیم وحیانی چراغ راه جوانان در همه امور اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در نشست مشترک با معاون امور جوانان وزرات ورزش و جوانان که شامگاه پنج شنبه در بنیاد علوم وحیانی اسراء قم برگزار شد اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) الگویی برای نسل جوان است و خداوند به احدی از پیامبران صفت رئوف و رحیم که از اسماء حسنی خداوند است نداده اما این صفات را در قرآن برای پیامبر اعظم (ص) آورده است.

وی افزود: جامعه‌ای که در زحمت باشد سبب رنجوری پیامبر اکرم است حال پیامبر چه در حیات باشد و چه در حیات نباشد و به همین سبب، باید زمینه رفع مشکلات جوانان و چالش‌های پیش روی این قشر که همواره مورد توجه پیامبر وجود داشته رفع شود.

مرجع تقلید شیعیان گفت: نمی‌توانیم اسلامی فکر کنیم و اومانیستی عمل کنیم و جامعه‌ای که در آن خانواده در آن مطرح نیست با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود و این امر، ضرورت نگاه مثبت به مقوله ازدواج و ترویج آن در بین جوانان را نشان می‌دهد و فراموشی بنیان خانواده عامل فروپاشی جوامع بشرمحور است.

آیت الله جوادی آملی بیان داشت: در قرآن برای ازدواج از مودت و رحمت تعبیر شده است زیرا زن آن هنر را دارد که آرامش در منزل ایجاد کند و از نظر عاطفی قوی‌تر از مرد است و می‌تواند کانون خانواده را مستحکم کرده و به مرد سکینت بخشد.

وی عنوان کرد: برخی از جوانان آرامش را در مجردی می‌بینند در حالی که طولی نمی‌کشد که این قشر دچار افسردگی و مشکلات روحی و روانی می‌شوند و این از تعالیم الهی است که سعادت انسان را می‌خواهد و سعادت انسان در بخشی از زندگی با ازدواج سهل می‌شود.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: به تعبیر مولوی باید دیو بیرون شود تا فرشته درآید اما باید فرشته را بیاوریم تا دیو بیرون رود یا به تعبیر دیگر باید اخلاق را بیاوریم تا بی‌اخلاقی ریشه کن شود.

آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: وجود میلیون‌ها پرونده قضایی نشان می‌دهد که قرض الحسنه را ترک کرده‌ایم و خودستانی و خودستایی را باب کردیم در حالی که اندیشه‌های پیامبر اعظم و تعالیم وحیانی چراغ راه ما در همه امور اجتماعی است و جامعه جوان ما را به سمت موفقیت رهنمون می‌کند.