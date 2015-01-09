معرفی نفرات برتر چهار وزن اول مسابقات کشتی جام شهيد هاشمي نژاد بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های چهار وزن اول مسابقات کشتی جام شهيد هاشمي نژاد بهشهر، که شامگاه پنجشنبه پایان یافت، ۱۰۸ کشتی گیر از ۱۴ تيم داخلي و خارجي حضور داشتند و در پایان یک روز تلاش سخت و نفس گیر، نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.

در وزن ۵۰ کیلوگرم، روبرتو دینگا شویلی (گرجستان)، علی‌رضا گودرزی (توابع تهران)، فرهاد محمدعلی‌تبار (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر) و قاسم حیدری (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، وزن ۶۰ کیلوگرم، سهیل روحی(تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، شهاب خلخالی (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، یورگی سولانا (گرجستان) و مجتبی عموزاد (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، وزن ۷۴ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، مرتضی میرزایی (تهران)، علی‌رضا نادعلی (البرز) و رضا ابراهیم‌نژاد (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر) برتر شدند.

در وزن برتر ۹۶ کیلوگرم، علی شعبانی (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، هومن قنبری (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر)، معین محمودی (تیم شهید هاشمی‌نژاد بهشهر) و محمد کریمی (توابع تهران) برتر شدند.

دومين روز از مسابقات دوازدهمين مسابقات کشتی جام شهيد هاشمي نژاد بهشهر در رده جوانان روز جمعه ۱۹ دي ماه ۹۳ با رقابت کشتی گیران اوزان (۵۵ کیلوگرم، ۶۶ کیلو، ۸۴کیلو و ۱۲۰ کیلوگرم) ادامه می یابد و از ساعت ۹ صبح رقابت های مرحله مقدماتی اوزان دوم در سالن شهيد عبدالكريم هاشمي نژاد بهشهر برگزار خواهد شد.