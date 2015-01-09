ضرورت احداث جاده ابر باید توسط کارشناسان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، شامگاه پنجشنبه، در دیدار اعضای کمیسیون محیط زیست استان گلستان، ضمن تبریک هفته وحدت گفت: برخی فکر می کنند مساله وحدت نشات گرفته از جمهوری اسلامی است در حالی که این موضوع امری الهی است و ریشه در قرآن دارد.

وی افزود: امیدواریم روزی همانطور که امام (ره) فرمودند مسلمانان بر اساس عقلانیت و منافع خودشان دست به تاسیس اتحادیه کشورهای اسلامی بزنند.

وی اضافه کرد: پادشاه عربستان در حال مرگ است، اما مشاده می کنیم رفت و آمد آمریکایی ها به این کشور زیاد شده است، یعنی آمریکا می خواهد تعیین کند چه کسی برای پادشاهی یک کشور اسلامی آن هم خادم الحرمین، انتخاب شود.

متاسفانه در کشور ما فضایل اخلاقی پایین آمده است

امام جمعه گرگان در ادامه بیان کرد: رسول اکرم (ص) برای سفارش فضایل اخلاق مبعوث شد و هدف همه انبیا بحث اخلاق است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما فضایل اخلاقی پایین آمده است و این مساله باید ریشه یابی شود.

وی اظهار کرد: مارکسیست ها ریشه همه مسائل را در اقتصاد می بینند و آن را زیر بنا قرار می دهند، در صورتی که در اسلام این کفر است و اخلاق حرف اول را می زند.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری از نمایندگان مجلس خواست مساله اخلاق را به صورت جدی در مجلس پیگیری کنند.

کشاورزی ما نظام و برنامه ندارد

وی سپس با انتقاد از وضعیت نامناسب اقتصادی مردم، گفت: در گذشته کشاورزی در منطقه ما یک امتیاز بود و کسی که زمین کشاورزی داشت یک سرو گردن بالاتر از سایرین بود.

وی اضافه کرد: امروز کشاورز جان زمین را می گیرد تا خودش جان داشته باشد.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: کشاورزی ما نظام و برنامه ندارد، نه آب دادن ها حساب دارد و زمین ها بر اساس نظام است.

وی توضیح داد: بعد از کاشت گنبدم، زمین را آتش می زنند و این آتش خاک را نابود می کند.

وی اضافه کرد: آنقدر چاه زده ایم که سفره های زیر زمینی ما خالی شده و آب شور به آن وارد شده است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان این که منطقه گلستان جای کشاورزی نبود، گفت: روزگاری پنبه در منطقه قطب اقتصادی بود و از تمام کشور برای تبادل و تجارت به منطقه ما می آمدند اما امروز دیگر پنبه جایگاهی در استان ندارد.

مجلسی ها دعواهای جناحی را کنار بگذارند و مشکلات کشور را حل کنند

وی ادامه داد: انتظار ما از مجلس این است که دعواهای جناحی را کنار بگذارند و مشکلات کشور را حل کنند.

وی بیان کرد: وضعیت کنونی کشور مانند در حصر بودن است اما برخی تصمیماتی که گرفته می شود متناسب با شرایط کشور نیست و مجلس باید در موضوعات مورد بحث خود تجدید نظر کند.

آیت الله نورمفیدی افزود: نیازهای امروز جامه ما بی شمار است و نمی توان به همه آن ها رسیدگی کرد اما علی (ع) فرمودند «مالک، بهترین کارها در نزد تو آنچه به حق نزدیکتر است باشد، حق مطلب را بیان کند و گستره آن وسیعتر باشد».

وی خاطرنشان کرد: درباره جاده ابر باید اولویت ها را بررسی کرد و دید آیا ضرورت احداث این جاده وجود دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: در صورتی که لزوم احداث این جاده تایید شد باید با رعایت موارد محیط زیستی و تا جایی که این بهشت کشور تخریب نشود موارد مورد نظر عملی شود.