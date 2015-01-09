زیرساخت های بهداشتی و درمانی سیستان نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی روز پنجشنبه در نخستین سفر خود به منطقه سیستان پس از حضور در گلزار شهدای این شهرستان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از مراکز بهداشتی و درمانی مختلف سیستان بازدید کرد.

جایگاه زیر ساخت های بهداشتی در سیستان مطلوب نیست

وزیر بهداشت روز پنجشنبه با حضور در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زابل که با حضور معاون استاندار، فرماندار زابل، نمایندگان شهرستان زابل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد اظهار داشت: جهت گیری ها در خدمات دانشگاه باید جهت گیری با رویکرد بهداشتی و سلامت محور باشد، همان طور که در سطح کلان دولت توجه به حوزه بهداشت معطوف است.

سید حسن هاشمی در این جلسه با ابلاغ سلام ریاست محترم جمهوری به مردم و مسئولان سیستان بیان داشت: اگرچه در حوزه های درمان نیز کمبودهایی مشهود است اما با در نظر گرفتن این شرایط باید در کنار توجه به بهداشت، خدمات درمانی مردم نیز تامین شود.

هاشمی اظهار داشت: در بازدید هایی که داشتم مشخص شد وضعیت حضور نیروهای متخصص در این منطقه متفاوت تر از گذشته است اگرچه زیرساخت ها در جایگاه مطلوب نیست.

وی با ابراز خرسندی از اینکه به لحاظ تامین نیروی متخصص به ویژه پزشک کمبودی در این منطقه وجود ندارد این امر مایه امیدواری توسعه بهداشت و درمان در این منطقه دانست.

وزیر بهداشت با تاکید بر تامین نیازهای فوری مراکز بهداشتی درمانی اظهار امیدواری کرد: در ماه های آینده سیمای سلامت این منطقه بهبود قابل توجه پیدا کند.

وی با اشاره به تامین امکانات رفاهی برای اعضا هیئت علمی و پزشکان گفت: وظیفه دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین وسایل آسایش و رفاه این همکاران و مهم تر از آن استفاده حداکثری از علم و دانش آنان است.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه عقب ماندگی تاریخی سیستان و بلوچستان است به طوری که با وجود تلاش ها و خدمات زیاد انجام شده در طول ۳۵ سال دوران انقلاب اسلامی اما همچنان برخی محرومیتها خودنمایی می کند و خشکسالی نیز مزید بر علت شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مردم این منطقه به دلیل خشکسالی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کننذ بیان داشت: تعداد تخت های بیمارستانی متناسب با رشد جمعیت منطقه سیستان نیست.

هاشمی با اشاره به اینکه نگاه دولت توجه به بهداشت در مرحله نخست و سپس پرداختن به بخش درمان است افزود: قدم های خوبی در این مسیر برداشته شده است اگرچه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به هشدار دهنده بودن آمار مبتلایان به سل در این منطقه بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه پیشگیری و انجام اقدامات مراقبتی برای کاهش آمار مبتلایان به سل تاکید کرد.

۱۰ میلیارد ریال به تجهیز بیمارستان امام علی(ع) اختصاص یافت

وزیر بهداشت همچنین در دیدار روز گذشته خود از بیمارستان امام علی (ع) زابل به منظور نوسازی و تجهیز این بیمارستان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.

سید حسن هاشمی با بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان در گفتگو با پرسنل درمانی و بیماران از نزدیک با مشکلات این بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی آشنا شد و آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی برای رفع مشکلات این بیمارستان شامل کمبود تجهیزات، نوسازی تخت های بیمارستانی و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز قول مساعد داد و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و تجهیز و رفع کمبودهای بیمارستان امیرالمومنین(ع) اختصاص داد.

نیاز های بهداشتی و درمانی شهرستان هامون تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین روز گذشته در ادامه بازدید های خود از مراکز درمانی و بهداشتی منطقه سیستان با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان هامون بر رفع نیازهای بهداشتی این منطقه قول مساعد داد.

هاشمی در جمع مسئولان این شهرستان ضمن قدردانی از امام جمعه و فرماندار هامون به منظور تلاش برای رفع کمبودهای بهداشتی و درمانی این شهرستان قول مساعد داد.

وی ادامه داد: این شهرستان در گذشته از وجود پزشک محروم بود که خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته امروز شاهد کمبود پزشک در این شهرستان نیستیم.

هاشمی با بیان اینکه در راستای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی این شهرستان و منطقه سیستان مساعدت خواهد شد افزود: تخت های بیمارستانی در این منطقه با توجه به جمعیت آن تناسبی ندارد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه این شهرستان در گذشته از وجود کادر درمانی محروم بود در حال حاضر فعالیت ۹ مرکز بهداشت، ۴۵ خانه بهداشت، ۱۱ پزشک و ۲ دندانپزشک در این شهرستان قابل رضایت است.

عملیات اجرایی احداث مرکز درمان تخصصی سل در زابل آغاز شد

آغاز عملیات احداث مرکز درمانی تخصصی سل شهرستان زابل با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان مردم سیستان از جمله برنامه های دیگر وزیر بهداشت در روز گذشته به منطقه سیستان بود.

در این مراسم که با حضور نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد کلنگ احداث این مرکز توسط حلیمه عالی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی بر زمین زده شد.

هاشمی در این مراسم احداث این مرکز را به دلیل شیوع بیماری سل در منطقه سیستان به دلیل خشکسالی های حادث شده و ضرورت ارائه خدمات درمانی تخصصی به بیماران و ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری به ساکنان استان ضروری خواند.

وی با اشاره به افزایش شمار بیماران مبتلا به سل در این منطقه خاطر نشان کرد: اینکه سالانه ۵۰۰ نفر به آمار بیماران مبتلا به سل اضافه شوند قبول آن سخت و باعث تاسف است.

وی تاکید کرد: در زمینه مبارزه با سل باید برنامه تهیه و ارائه شود و تعهد کنید که آمار را بر اساس این برنامه کاهش می دهید و متناسب با این برنامه نیز اعتبار در اختیار دانشگاه علوم پزشکی زابل قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث مرکز درمان تخصصی سل شهرستان زابل در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع با ظرفیت ۴۴ تخت بیمارستانی با حضوردکتر هاشمی وزیر بهداشت آغاز شد.

ویزیت بیماران محروم روستایی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان سفر یکروزه خود به منطقه سیستان به کاروان خیریه نوآوران در روستای محروم دولت آباد از توابع شهرستان هامون پیوست و تعدادی از بیماران مبتلا به آسیب های چشمی را مورد ویزیت و جراحی قرار داد.