به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه رو نمایی از دستگاه شبیه‌ساز قایقرانی کانوپولو در اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان قهرمان‌های بسیار خوبی را به جامعه قایقرانی کشور معرفی کرده است ولی مهمترین مسئله‌ای که در همه ادوار در این قهرمان‌ها دیده می‌شود، اخلاق مداری و رسم پهلوانی است که ورزشکاران اصفهانی به خوبی توانسته اند به خوبی این مسئله را درک کنند.

وی با بیان اینکه فشار تحریم ها بر پیشرفت ورزش نیز تاثیر مثبت داشته، بیان داشت: در طول تاریخ همه کشور ها نشان داده اند که هر چه تحریم هایشان بیشتر بوده پیشرفت بیشتری نیز داشته اند که کشورهایی مانند آلمان و ژاپن مهمترین کشور ها در این زمینه هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: کشور ما نیز درگیر این تحریم ها است که همین تحریم ها باعث شد ما به فکر ساخت چنین دستگاهی باشیم، البته مشکلات دیگری نیز وجود داشت که از مهمترین این مشکلات بحث واگذاری استخرها بود که حتی با پیشنهاد ما مبنی بر اینکه استخر ها را با هیئت‌های دیگر واگذار کنیم نیز موافقت نشد.

وی استان اصفهان را دارای بیشترین خیریه در بحث ورزشی دانست گفت: استان اصفهان بیشترین خیریه را در سطح کشور دارد و افتخار مردم اصفهان این است که در همه موارد از مال و جانشان برای حفظ کشور می گذارند و که در بخش خیریه به دیگر استان ها نیز کمک می کنند.

وی ادامه داد: اگر امروز ما این را شاهدیم که قایقرانی هنوز بر روی پا خود ایستاده است بخاطر خیرین بزرگ و روسای خوبی است که در خود پرورش داده است.