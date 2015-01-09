به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قاضی‌عسگر شامگاه پنجشنبه در حاشیه رونمایی از دستگاه شبیه‌ساز قایقرانی کانوپولوی اظهار داشت: کانوپولو رشته ای است که علاقه مندان زیادی دارد و استان اصفهان جز موسسان این رشته در کشور بوده و تا به امروز ملی پوشان زیادی را به جامعه قایقرانی کشوری تحویل داده است.

وی افزود: در مسابقات جهانی فرانسه که رتبه سومی را کسب کردیم، این مسئله را شاهد بودیم که ورزشکاران ما در رشته قایقرانی علاقه و استعداد زیادی در این رشته دارند و به همین علت ما به این فکر افتادیم که برای ارتقای سطح کیفی دستگاهی شبیه‌ساز را طراحی و تولید کنیم.

سرمربی تیم ملی کانوپوی ایران درباره چگونگی عملکرد این دستگاه توضیح داد: این دستگاه تشکیل شده از یک قایق کنترلی که توسط مربی کنترل می شود و دروازه‌ای که دو نوع سنسور در آن به کار برده شده است. یکی از سنسورها که جلوتر از خط دروازه نصب شده، سرعت توپ بازیکن را می‌سنجد و سنسور دوم که درون دروازه قرار گرفته است مکانی برای هدف گیری بازیکن تعیین می کند.

درباره قابلیت های این دستگاه بیان داشت: به علت دور بودن بازیکنان از مربی، مربیان نمی توانند به خوبی اشتباهات و نقاط ضعف را مشاهده و گوشزد کنند در حالی که با این دستگاه بازیکن در کنار مربی قرار گرفته و می تواند کوچکترین نکات را به بازیکن بگوید.

قاضی‌عسگر درباره انبوه سازی این دستگاه شبیه ساز گفت: ساخت و اختراع این دستگاه کاملا بومی و نخستین بار در ایران ساخته شده و هیچ کشوری این دستگاه را در اختیار ندارد و ما در این فکر هستیم که با ارتقا کیفت، این دستگاه را به تولید انبوه برسانیم و آن را به دیگر کشور ها صادر کنیم.