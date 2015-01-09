کافه کتاب مجموعه هنری تالار حافظ شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه در پی راه اندازی تماشاخانه و نگارخانه شهرکتاب شیراز که با حضور رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر کیک آن بریده شد و آغاز به کار کرد، کافه کتاب شیراز در طبقه فوقانی تالار حافظ نیز گشایش یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آیین گشایش این فضای فرهنگی و هنری که همراه با مشاور عالی استاندار فارس، اهالی فرهنگ و هنر و روزنامه نگاران برگزار شد، گفت: این کافه که پیشتر بدون استفاده در بالای تالار حافظ قرار داشت اینک با امکان استفاده هنرمندان و اهالی فرهنگ دوره تازه ای در فعالیت مجموعه فرهنگی و هنری حافظ را رقم زده که می تواند بخشی از اوقات هنرمندان و فرهنگ وران را به خود اختصاص دهد.

بهزاد مریدی افزود: این مکان فرهنگی هنری برای فعالیت های آینده محیا شده تا اصحاب فرهنگ وادب و هنر بتوانند در آن تولیدات و آثار ارزشمند خود را در قالبی خلاق و نو ارائه داشته و به بحث و تبادل نظر مشغول شوند.

درآیین گشایش"کافه کتاب شیراز" اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس هنرمندان تئاتربه اجرای نمایشنامه خوانی و موسیقی زنده پرداختند.

بهزاد مریدی همچنین در این آیین با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در بخش اداری هنر فارس، مهدی امید بخش را به عنوان معاون هنری اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی کرد و از تلاش های محمدرضا مریدی تقدیر کرد.

این درحالیست که در پی این مراسم رئیس جدید انجمن سینمای جوان شیراز نیز معرفی شد. بدین ترتیب سعید ذوالنوریان از استادان دانشگاه در حوزه هنرهای نمایشی، فیلمساز و نویسنده شیرازی به عنوان رئیس این انجمن معرفی شد.

ذوالنوریان زاده 1356 دانش آموخته تئاتر در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده هنر های زیبا مدرس دانشگاه نویسنده ، طراح و کارگردان است.