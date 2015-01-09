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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- رئیس‌ جمهوری کنونی سریلانکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مقابل "میتریپالا سیریسنا" نامزد اپوزیسیون کشورش در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد.

- کمیته عالی انتخابات مصر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را روزهای 22 و 23 مارس (دوم و سوم فروردین 1394) اعلام کرد.

-یک مقام ارشد امنیتی آمریکا اعلام کرد که مظنونان اصلی حمله به نشریه شارلی ابدو در فهرست ممنوع پرواز این کشور قرار داشتند.

- آمریکا از سفر معاون وزیر خارجه این کشور به کوبا با هدف عادی‌ سازی رابطه با این کشور خبر داد.

-بر اثر حمله هوایی به مواضع تروریست های تکفیری داعش در غرب رمادی 65 نفر کشته شدند.

- بر اثر تیراندازی در شهر تگزاس دو نفر کشته و یک فرد دیگر زخمی شد.

-فرانسه پس از حمله به نشریه شارلی ابدو در پاریس تدابیر امنیتی را مقابل سفارتخانه های این کشور در جهان افزایش داد.

- روسیه از ارسال هزار و 400 تن محموله کمک های انسانی به استان های دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین خبر داد.

- افراد مسلح ناشناس به ساختمان شبکه خبری "النبا" در طرابلس پایتخت لیبی حمله کردند.

- گروه تروریستی بوکوحرام 100 نفر را در حمله به روستای "باگا" در شمال شرق نیجریه به قتل رساند.

کد مطلب 2461067

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