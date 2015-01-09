به گزارش خبرگزاری مهر، تقاطع غیرهمسطح فلاک‌نما واقع در میدان افلاک‌نما، با طول ۴۰ متر و عرض ۲۴ متر دارای دو دهنه است. روان‌سازی تردد و ترافیک در مسیر غرب به شرق، از مهم‌ترین محورهای نیازسنجی‌ شده در طراحی و اجرای این پروژه عمرانی است.

پروژه افلاک‌نما، به عنوان یکی از مهم‌ترین تدارک عمرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در برنامه سال ۹۳، با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال و تنها در مدت ۶ ماه اجرا و تکمیل شده است.

پروژه افلاک‌نما، تجلی نگرش و همت ویژه‌‌ شهرداری در حوزه عمران است

شهردار تبریز گفت: مدت زمان ۶ ماهه آغاز تا اتمام پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک نما و پل شهیدان خانلی، تجلی نگرش و همت ویژه‌‌‌ای است که شهرداری تبریز در اجرای رویکردهای عمرانی در پیش گرفته است.

نجفی در مراسم بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک‌نما و پل شهیدان خانلی اظهار داشت: خرسندیم که امروز توفیق یافتیم با هدایت، حمایت و نظارت کارساز شورای اسلامی شهر تبریز، مدت زمان اجرای این پروژه را به یک سوم زمانی که در برنامه قید شده بود کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: این سرعت چشمگیر در حالی است که پروژه همواره مورد بازدید و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت عمرانی شهرداری قرار گرفته و از این رو، از نظر ویژگی‌های کیفی نیز، از استانداردهای لازم برخوردار است.

نجفی با بیان این که این انگیزه و اراده، بی‌شک ریشه در الگوی مدیریت جهادی دارد، متذکر شد: همین عامل است که در کنار تعامل ارزشمندی که بین شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز، استانداری آذربایجان‌شرقی و نمایندگان شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مختلف اجرایی، ایجاد شده است، ضامن توسعه ماندگار و پایدار شهر خواهد شد.

نماینده شهرداران کشور، مدیریت واحد شهری را نیاز مهم کلان‌شهرهای کشور خواند و افزود: با وجود نبود این قانون، امروز مدیریت شهر تبریز، به صمیمیت و هماهنگی‌ دست یافته که بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک نما و پل شهیدان خانلی، تنها در مدت ۶ ماه، از ثمرات ارزشمند آن است.

نجفی گفت: با استمرار این روند، در مدت باقی مانده تا مسئولیت در عرصه مدیریت شهری، دستاوردهای عمرانی ماندگار و تحول‌آفرین را تقدیم شهروندان فرهیخته تبریز خواهیم کرد.