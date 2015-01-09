دوستی با آمریکا نسخه شفابخش ملتها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی پنجشنبه شب در آیین اختتامیه کنگره بررسی شخصیت امامزاده جعفر(ع) در پیشوا با اشاره به ویژگیهای دین مبین اسلام اظهار داشت: دین اسلام برای تمامی ابعاد زندگی بشر برنامه دارد و به راحتی به تمامی نیازهای انسان تا روز قیامت پاسخگوست، دین اسلام در زمینه اخلاق، سیاست، تعلیم و ابعاد مختلف فردی و اجتماعی فرمول ارائه کرده به همین خاطر کاملترین دین الهی و دین پیشرفت و مسابقه در زمینه خوبی ها بوده و با تمام قدرت در برابر ظلم و طاغوت می ایستد.

این مسئول ادامه داد: دین اسلام دین رهایی و نجات است به همین خاطر می توان در همه موضوعات و مسائل نظیر مباحث اقتصادی کشور با عمل به قرآن کریم و تعالیم اسلامی بیماری موجود را درمان کرد.

پیرو امام و رهبر برای دشمن فرش قرمز پهن نمی کند

وی با اشاره به ضرورت استکبار ستیز بودن فرد مسلمان ادامه داد: یک فرد معتقد به اسلام باید در عمل نیز آموزه های دینی را انجام دهد در غیر اینصورت دچار ضعف ایمان شده و به همین خاطر انسانی که خود را پیرو امام و انقلاب می داند باید با استکبار و طاغوت به مبارزه برخیزد.

صدیقی اضافه کرد: آنان که در مسیر رهبری قدم بر می دارند هیچگاه چراغ سبز به دشمن نشان نداده و فرش قرمز برای آن پهن نمی کنند و با قدرت و صلابت در برابر استکبار و ظلم و جور می ایستند.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سختیها و مشقات نبی مکرم اسلام برای به ثمر نشستن تعالیم اسلامی عنوان کرد: پیامبر اکرم(ص) برای به نتیجه رسیدن اسلام تمام سختی ها و مشقات را تحمل کردند و امروز می بینیم که تمامی ادیان الهی پس از فوت انبیا دچار تحریف شدند اما دین اسلام و کتاب قرآن از تمامی تحریف ها مصون ماند.

مدیران باید در برابر ظلم بیاستند

وی سپس با اشاره به وظیفه حکومت اسلامی نسبت به مردم و ضروت توجه مسئولان به تعالیم اسلامی یادآور شد: مسئولان باید با فعالیت های خود سبب دلگرمی مردم شوند زیرا حکومت اسلامی، حکومت باند بازی نیست و باید در سایه آن با مفاسد نظیر هرز گی، بدحجابی و رشوه و فساد مقابله کرد.

صدیقی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به موضوع اشتغال جوانان گفت: مسئولان و مدیران ضمن مهربانی با مردم باید به فکر اشتغال برای جوانان جویای کار باشند و با تمام توان در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنند.

آمریکا نسخه شفابخش مشکلات کشور نیست

این مسئول در ادامه با اشاره به سخنان برخی افراد که گره حل مشکلات اقتصادی کشور را در دستان آمریکا می داند متذکر شد: آمریکا در هشت سال جنگ تحمیلی جوانان این مرز و بوم را به شهادت رسانده و در جریان جنگ اسراییل با فلسطین و لبنان از رژیم صهیونیستی حمایت کرد به همین خاطر باید توجه داشت که گره مشکلات اقتصادی کشور به دست آمریکا باز نخواهد شد.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: آمریکا دوست ما نیست بلکه دشمن ماست و به همین خاطر تحریم های یک طرفه و ناجوانمردانه را علیه ملت ایران تصویب کرده و با کمک اسراییل دانشمندان هسته ای را به شهادت می رساند.

وی یادآور شد: این تفکر غلط و مشرکانه است که اگر تحریمها شکسته شود، مشکلات کشور حل خواهد شد در حالی که تاریخ برخی کشورها نظیر مصر نشان دهنده آن است که آمریکا چه بلایی بر سر این کشورها آورده است.

صدیقی گفت: حسنی مبارک و محمد مرسی مشکل و جنگی با آمریکا نداشتند اما ملت آنان در گرسنگی ماندند و دیدید چه عاقبتی بر آنان گذشت به همین خاطر آمریکا نسخه شفابخشی برای هیچ ملتی نیست.

آیین اختتامیه کنگره بررسی شخصیت امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) با حضور حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و مسئولان عالی رتبه کشوری در تالار قرآن آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) برگزار شد.