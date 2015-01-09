دولت باید چابک شود/ بخش خصوصی را دلسرد نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، لاله افتخاری شب گذشته در مراسم افتتاح مسجد 14 معصوم(ع) شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: جنگ نفتی که کشور عربستان علیه ایران راه انداخته، تبدیل به یک نعمت خواهد شد. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بارها تذکر دادند ولی ما در خواب بودیم و نفهمیدیم که چه کار باید بکنیم؟ 30 درصد بودجه سال آتی وابسته به نفت است ولی فشارهای وارده ما را به سمتی می برد تا قطع وابستگی کامل به درآمد نفت را داشته باشیم و این یک نعمت الهی است.

این مسئول، راه حل برون رفت از وابستگی به درآمدهای نفتی را تجاری سازی علم دانست و افزود: استقلال از درون دانش جوانان و تجربه بزرگان به دست می آید، هم اکنون اکثر خروجی های دانشگاه یا بیکارند یا جذب کشورهای دیگر می شوند، باید دانش خود را بفروشیم نه اینکه به دانشمندهای خود توجه نکنیم تا از این کشور بروند، این همه سرمایه کشور برای آموزش جوانان هزینه می شود ولی بهره برداری اصلی را کشورهای غربی می کنند.

وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان تهران کارهای زیربنایی برای استان تهران را در اولویت کاری خود قرار داده است، اعلام کرد: دولت باید موانع بخش تولیدی رقابت پذیر را بردارد و با سخت گیریهای بی مورد کاری نکنیم بخش خصوصی دلسرد شود و در دبی سرمایه گذاری کند، در این زمینه جلسات زیادی با مسئولان استان و سرمایه گذاران برگزار شده تا با مشارکت بخش خصوصی بخشی از مشکل اشتغال در سطح استان تهران حل شود،. دولت باید چراغ سبز معقول به صنعتگران و تولیدکنندگان بدهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید استعدادهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم، گفت: با دعوت از سرمایه گذاران و شناسایی استعدادهای هر شهر می توان گامهای مثبتی برداشت که دولت هم در این راستا باید با ارائه لایحه های مربوطه به مجلس راه را برای استفاده از امکانات بخش خصوصی باز کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات منطقه یادآور شد: گوشه ای از بلایای سوریه بر سر کشور فرانسه آمده، سالها مردم کشور سوریه و عراق توسط داعش مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته اند ولی هیچ نهاد بین المللی صدایش در نیامد، گروه تروریستی داعش را همین کشورهای غربی به وجود آورده اند و حالا بلای جان خودشان شده، چرا وقتی کودکان غزه زیر آوار بمب ها اسراییل شهید می شوند صدایشان در نمی آید؟

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در سخنان کوتاهی ضمن تبریک ولادت پیامبر اسلام اظهار داشت: امروز ملت ایران در بسیاری از حوزه ها برای دنیا شاهد است، چرا که توانسته در برابر استکبار بایستد، هشت سال در برابر شرق و غرب ایستادیم و امروز دنیا به قدرت کشور ایران اسلامی اذعان دارد و این قدرت و اقتدار به برکت اسلام و خون شهداست.

لازم به ذکر است مسجد 14 معصوم (ع) در زمینی به مساحت هزار متر در ۴ طبقه با کمک خیرین در حال ساخت است و شب گذشته فاز اول این پروژه به بهره برداری رسید.