برگزاری دومین حراج آثار هنرهای تجسمی در مجتمع خیریه رعد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین حراج آثار هنرهای تجسمی رعد با مشارکت هنرمندان برجسته کشور به نفع فعالیت­های آموزشی و توانبخشی توان­یابان از 26 دی ماه در گالری و سالن همایش این خیریه اجرا خواهد شد.

در این حراج 75 اثر تجسمي در قالب تابلوهای نقاشی، مجسمه، عکس و خط نقاشی از هنرمندان سرشناس از جمله: شهريار احمدي، فريدون آو، پرويز تناولي، نصرالله افجه­اي، محسن احمد وند، عليرضا آستانه، تاها بهبهاني، مهرداد محب علي، صادق تبريزي، شهره مهران، رزيتا شرف جهان به حراج گذاشته خواهند شد.

بر پایه این گزارش آثار هنری قابل عرضه در این حراج ابتدا به مدت یک هفته از 26 دی ماه 3 تا بهمن ماه 1393 از ساعت 16 تا 21 در بخش نمایشگاهی در معرض دید علاقه­مندان به آثار هنری قرار خواهد گرفت تا علاوه بر بازدید از نمایشگاه فرصتی برای شناخت بیشتر هنرمندان و مالکان آثار فراهم شود، سپس آثار به نمایش درآمده در روز جمعه 3 بهمن در سالن همایش رعد به فروش خواهد رسید .

شایان ذکر است علاقه ­مندان می­توانند برای رویت آثار به پایگاه اینترنتی حراج خیریه رعد به نشانی: www.raadauction.com مراجعه نموده و برای ثبت نام شرکت در حراج با شماره 88371100 تماس حاصل فرمایند.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در شهرك غرب فاز ۲ خيابان هرمزان خيابان پيروزان جنوبي شماره ۷۴ واقع شده است.