منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیماری ملک عبداله پادشاه عربستان به بررسی تاثیرات مرگ وی در فضای داخلی این کشور و اوضاع منطقه پرداخت و گفت: شیشه عمر عربستان در حال شکستن است، نهضت های داخلی عربستان فعال شده اند و در عین حال جریانات شرقیه در حال برخورد با دولت عربستان هستند و در عین حال تنش هایی در مرز بین عراق و عربستان به وجود آمده است.

وی افزود: اطلاعاتی از کیش کردن داعش به سمت مرزهای عربستان وجود دارد و در کنار این امر جنگ قدرت هم در داخل دربار و در بین این خانواده سرای سالمندان به وجود آمده است که این عوامل شرایط را بسیار دشوار می کند.

نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه موثران حکومت عربستان دیوانه وار عمل می کنند، ادامه داد: در کاهش قیمت نفت استدلالشان این بود که تا حدود 140 میلیارد دلار حاضریم ضرر و زیان بپردازیم و قیمت نفت را پایین بیاوریم، چون احساس می کنند رقیب منطقه ای آنها یعنی ایران در حال فتح منطقه و حرکت رو به جلو است از این رو می توانند با فشار اقتصادی تغییر رفتار در جمهوری اسلامی ایران به وجود آورند، فارغ از اینکه باید از ما تعریف دقیقی داشته و ایرانیان را فرزندان رمضان و عاشورا تعریف کنند.

حقیقت پور گفت: ملت ایران توانایی تحمل سختی را دارد، ولی پیرمردهایی که در دربار عربستان هستند نمی توانند سختی را تحمل کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای درباره اینکه با مرگ ملک عبدالله تغییری در روابط ایران و عربستان به وجود خواهد آمد، گفت: حکومت عربستان باید رفتار خود را تغییر دهد. اگر عربستان دست از توطئه گری و تقویت خشونت گران و نیز اقدامات تروریستی بردارد این احتمال وجود دارد که ما رفتارمان را با آنها تقویت کنیم ولی تا زمانی که عربستان تغییر رفتار نداده باشد، وضع به همین منوال است و ارتباط نیز همین گونه خواهد بود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره تمدید 15 روزه بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق توسط حکومت آل خلیفه، گفت: افراد خِرفتی که در بحرین حاکم هستند حتی حوصله اینکه ورقی به تاریخ منطقه بزنند را ندارند، شاه به مراتب از آل خلیفه قوی تر بود و به مراتب اقدامات خطرناک تری انجام می داد اما با تبعید امام و شهید کردن آیت الله هایی همچون غفاری و سعیدی و با زندانی کردن آیت الله هایی همچون طالقانی و مطهری نتوانست انقلاب مردم را سرکوب کند الا اینکه بنزینی را بر روی انقلاب ملت ایران ریخت .

حقیقت پور گفت: تصویر سیاسی بحرین نشان از شعله ور شدن انقلاب مردم دارد.

وی خاطرنشان کرد: آل خلیفه در آستانه سقوط است از این رو به هر خس و خاشاکی چنگ می زند تا خود را نجات دهد.

نماینده اردبیل در پایان عنوان کرد: اراده ملت بحرین می تواند عاملی برای خروج راهپیمایی ها و تظاهرات ها از حالت مسالمت آمیز به حالت غیرمسالمت آمیز باشد.