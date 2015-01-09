به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست رئیس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نمونه، سودهای سنگین بانکی و عدم تسعیر ارز صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی به عنوان مهمترین دلایل افت صادرات مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با هدف بررسی مشکلات صادرکنندگان و افزایش میزان صادرات غیرنفتی از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر در محل این سازمان برگزار شد، صادرکنندگان کالا به بیان مسایل و مشکلاتشان در رابطه با صادرات پرداختند و خواستار حمایت‌های بیشتر سازمان توسعه تجارت، کاهش سورهای بانکی، تسهیل فرآیند پشتیبانی صادرات توسط دستگاه‌های مربوطه و تلاش برای رفع موانع پیش رو شدند.

در این جلسه یکی از صادرکننده‌ها اعلام کرد که تمام دستاوردهای صادرکنندگان به نوعی مورد تهدید قرار می‌گیرد و پیشنهاد کرد که دولت 50 یا 100 شرکت‌ برتر را زیر بال و پر خود بگیرد و از آنها حمایت کند تا آنها بتوانند به طور جدی فعالیت کنند.

وی افزود: ما به دنبال یک روشنایی در مسیر صادرات هستیم و ناامید نشده‌ایم و سعی می‌کنیم از طریق مشارکت مشکلات را برطرف کنیم.

رفتار سازمان امور مالیاتی صد در صد ضد صادرات است، این جمله‌ای بود که یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه به آن اشاره کرد و گفت: در راستای حرکت های موثر سازمان توسعه تجارت که در تلاش است میزان صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و موانع را رفع کند سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اما مشکلات ناشی از عدم هماهنگی باعث شده که مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند به تولید و صادرات بیشتر کمک کند به موقع از جانب این سازمان پرداخت نشود و موجب کاهش صادرات می شود.

وی پیشنهاد کرد: برای شناخت تاثیر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی این مبلغ را به چند شرکت برگردانند و ببیند با احتساب بازگشت این مبالغ نتیجه صادرات چه شده است؟

افخمی‌راد در این باره تاکید کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی قول داده که ترتیباتی اتخاذ شود تا مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود. اما دو مسئله هست که باید به آن دقت شود یکی اینکه اگر صادرکننده از بازار داخلی خرید کرده و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده باید مستنداتش را ارائه کند، اما اگر مواد اولیه را وارد کرده و سپس کالای تولیدی را صادر کرده است، قطعا این مالیات پرداخت شده و باید از سوی سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه مسترد شود.

وی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای حل مشکل استرداد حقوق ورودی، گفت: رییس گمرک پیشنهاد کرده است که این سازمان متولی دریافت و استرداد حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده باشد که پیشنهادی خوبی محسوب می‌شود و در حال بررسی است.

یکی از صادرکنندگان نیز به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکاران ایرانی که در مناقصات پروژه‌های عمرانی و تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت می‌کنند به عنوان یکی از مشکلات جدی کاهش رقابت‌پذیری پیمانکاران ایرانی در مقایسه با خارجیان اشاره کرد و گفت: دولت باید به سرعت راهکاری بیندیشد تا قدرت حضور پیمانکاران ایرانی در مناقصات بیشتر شود.

همچنین برخی از بنگاه‌های نمونه صادراتی کشور، مشکلات ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی را مطرح کردند و یادآورر شدند که به دلیل بوروکراسی پیچیده و مشکلات عدیده آن، از این ظرفیت برای تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی با هدف صادرات کالا استفاده مناسب نمی‌شود.

در ادامه یکی دیگر از صادرکنندگان به لزوم ایجاد واحد کنترل در مرزها اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌هایی که در زمینه تجارت با روسیه وجود دارد این است که ما نتوانستیم به عنوان یک برند وارد بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه شویم. چرا که یکی از مشکلات ما عدم برنامه‌ریزی دقیق و شناخت بازار است.

وی ادامه داد: زمانی که میوه یا هر محصول دیگری از ترکیه وارد بازارهای روسیه می‌شود، سیستمی وجود دارد که که زیر نظر دولت کار می‌کند و فرایندهای صادرات را رصد کرده و کالای مورد نیاز را تشخیص می‌دهد و مانع ورود کالاهای اشباع شده در بازار می‌شود. به عنوان مثال اگر بازارهای روسیه از کیوی اشباع شوند این سیستم از ورود بیش از تقاضا جلوگیری می‌کند. همین سیستم رصد بازار که در ترکیه زیرنظر دولت فعالیت می‌کند باعث شده که این کشور جای خود را در بازارهای روسیه محکم کند و رقابت را برای ایران سخت‌تر کند.

این صادرکننده ادامه داد: اما در ایران خلا یک سیستم این چنینی احساس می‌شود. مثلا بیشترین سهم صادرات ما به روسیه خیار و کیوی است که کنترلی روی ورود بیش از اندازه آن به بازار روسیه صورت نمی‌گیرد که این مساله باعث تخریب بازار و پرداخت هزینه برای معدوم کردن میوه‌ها می‌شود.

در ادامه این نشست پرداخت جوایز صادراتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و افخمی‌راد در این خصوص تصریح کرد: اعطای جایزه نقدی اثر بخشی مناسبی ندارد، اما بهتر است به جای پرداخت نقدی زیرساخت‌هایی برای گسترش صادرات فراهم شود. به عنوان مثال به جای جایزه صادراتی وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به صادرکنندگان داده شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان نشست بر بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات مطرح شده تاکید کرد و از صادرکنندگان خواست که پیشنهادها و نقطه‌نظرات خود را به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.