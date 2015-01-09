بازداشت چندکارمند اوقاف اهل سنت به اتهام ترور ائمه جماعت سنی مذهب بصره

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رسمی العراقیه به نقل از یک منبع مسئول در وزارت کشور عراق گزارش داد نیروهای امنیتی استان بصره، روز پنجشنبه چهار نفر از کارکنان دفتر اوقاف اهل سنت را که گمان می رود در ترور چهار نفر از ائمه سنی مذهب درشهر الزبیر دست داشته باشند، دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، در میان متهمان دستگیر شده، دو محافظ امنیتی به چشم می خورند، متهمان هنگام حضور در داخل دفتر اوقاف در منطقه التحسینیه بازداشت شدند.

متهمان در یکی از مراکز امنیتی برای اینکه میزان ارتباطشان با جنایت هفته اخیر مشخص شود، تحت بازجویی قرار دارند.

به گفته منبع عراقی، اطلاعات امنیتی منجر به صدور احکام قضایی برای بازداشت متهمان شده است.

کمیته امنیتی شورای شهر الزبیر شامگاه پنجشنبه اول ژانویه اعلام کرده بود که افراد مسلح ناشناس به سوی یک خودرو حامل علمای دینی در ورودی شهر الزبیر تیراندازی کردند که به کشته شدن سه نفر از علما و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد، اداره اوقاف اهل سنت روز سه شنبه ششم ژانویه از درگذشت یکی از علمای مجروح شده این حادثه خبر داد.

وزارت کشور عراق هم از تشکیل کمیته عالی برای تحقیق درباره این حادثه خبر داده بود.

حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان عراق هم در سوم ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استاندار بصره گفته بود انتظار می رود نیروهای امنیتی طی روزهای آینده جانیان را دستگیر کنند. وی خاطر نشان کرده بود مزدورانی وجود دارند که ممکن است داعش تروریستی آنها را فریب داده باشد و از آنها برای اهداف خود سوء استفاده کند.

استاندار بصره هم گروه تروریستی داعش را در پس جنایت اخیر در استان بصره که به کشته شدن چهار نفر از ائمه جماعات اهل سنت منجر شد، دانست.