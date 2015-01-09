پیروزی مقتدرانه هوستون راکتس در زمین نیویورک نیکس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال هوستون راکتس بامداد امروز جمعه در زمین تیم نیویورک نیکس پیروزی پیروزی 120 بر 96 را رقم زد. در این بازی که در حضور 19 هزار و 812 تماشاگر سالن "مدیسون اسکوار گاردن" شهر نیویورک برگزار شد "جیمز هاردن" گارد مشهور تیم هوستون با کسب 25 امتیاز، 4 ریباند و 9 پاس منجر به امتیاز ستاره میدان بود و نقش موثری در کسب این برد ایفا کرد. در تیم نیویورک نیز غیبت "کارملو آنتونی" کاملا محسوس بود.

در دو دیدار دیگر بامداد امروز تیم میامی هیت در زمین پورتلند بلیزرز 99 بر 83 مغلوب شد و شارلونت هورنتس هم در خانه تورنتو رپتورز به برتری 103 بر 95 دست یافت.