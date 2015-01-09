وحدت مهمترین اولویت دنیای اسلام/ تشیع لندنی وتسنن امریکایی ضد پیامبرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در خجسته عید میلاد پربرکت نبی مکرم اسلام و ولادت صادق آل محمد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار قشرهای مختلف مردم، مسئولان لشکری و کشوری، علما و اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی و سفیران کشورهای اسلامی، «وحدت» را، درس بزرگ پیامبر خاتم و نیاز مبرم امت اسلام خواندند و تأکید کردند: تجلیل از رسول ختمی مرتبت نباید به حرف و سخن محدود شود بلکه تلاش برای تحقق پیام های وحدت بخش آن حضرت، باید مهمترین اولویت کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک دو مناسبت گرانقدر این روز عزیز، میلاد پیامبر اسلام را میلاد «علم و عقل و اخلاق و رحمت و وحدت» خواندند و خاطرنشان کردند: در تحقق این مفاهیم عمیق و سعادت بخش، وظیفه مسئولان، سیاستمداران، علما و نخبگان کشورهای اسلامی، بسیار سنگین تر است.

ایشان با ابراز تأسف عمیق از موفقیت طرحهای تفرقه انگیز دشمنان اسلام تأکید کردند: اگر ملتهای مسلمان با این امکانات عظیم و ویژگیهای منحصر بفرد، نه در جزئیات بلکه در جهت گیریهای کلی همدل و همزبان شوند، ترقی و تعالی امت اسلامی تضمین می شود و انعکاس جهانی وحدت و همزبانی دنیای اسلام، مایه «شرف، آبرو و عظمت پیامبر اسلام» خواهد شد.

رهبر انقلاب، نماز پرشکوه ملتهای مسلمان در عید فطر و اجتماع عظیم حج را دو نمونه از هم جهتی عزت بخش امت اسلام برشمردند و افزودند: در اربعین حسینی امسال نیز، میلیونها مسلمان که اهل تسنن نیز در میان آنها بودند حادثه ای عظیم و عجیب آفریدند که انعکاس جهانی آن، به عنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان، زمینه ساز افتخار و عظمت دنیای اسلام شد.

ایشان در همین زمینه از دولت، ملت و عشایر عراق به علت فداکاری و بزرگواری در خدمت به زائران اربعین حسینی امسال، تشکر و قدردانی کردند.

رهبر انقلاب در تبیین عوامل ایجاد اتحاد دنیای اسلامی، پرهیز از «سوءظن و اهانت فرق مختلف شیعه و سنی نسبت به یکدیگر» را بسیار مهم دانستند و با اشاره به تلاش گسترده مراکز «جاسوسی و اطلاعاتی» غرب برای تفرقه افکنی خاطرنشان کردند: آن تشیعی که با MI6 انگلیس مرتبط است و آن تسننی که مزدور CIA است هر دو ضد اسلام و ضد پیامبرند.

حضرت آیت الله خامنه ای، با یادآوری پرچمداری امام خمینی (رض) در بحث وحدت اسلامی، به تلاشهای بی‌وقفه جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کردند: در ۳۵ سال اخیر کمکهای ایران به برادران مسلمانان، غالباً به برادران اهل سنت بوده است و نظام اسلامی و ملت ایران با حمایت مستمر از ملت فلسطین و مردم کشورهای منطقه، پایبندی عملی خود را به شعار وحدت، ثابت کرده است.

ایشان خطاب به سیاستمداران، علما و روشنفکران جهان اسلام این سؤال را مطرح کردند: هنگامی که زورگویان جهانی برای ایجاد اسلام هراسی و تخریب چهره نورانی اسلام، شدت مشغول فعالیتند، آیا سخنان تفرقه انگیز و تخریب متقابل چهره فرق اسلامی، خلاف حکمت و عقل و سیاست نیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای، تمرکز سیاست خارجی برخی کشورهای منطقه بر معارضه با ایران را اشتباهی بزرگ برشمردند و افزودند: برخلاف این سیاستهای غیرعاقلانه، جمهوری اسلامی، همچنان سیاست خارجی خود را بر مبنای دوستی و برادری با همه کشورهای اسلامی از جمله دولتهای منطقه، پیگیری برخواهد کرد.

ایشان همچنین ترویج پلورالیسم را برداشت غلط از قرآن کریم و متون اسلامی خواندند و افزودند: بر مبنای آیات صریح قرآن، اسلام، پلورالیسم را قبول ندارد.

رهبر انقلاب، تمرکز بر منافع امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام را متضمن تأمین منافع تک تک کشورهای اسلامی خواندند و تأکید کردند: همه ما مسلمانان باید با تکیه بر متون قرآن از جمله آیه شریفه «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفار وَ رُحماءُ بَینَهم» در مقابل استکبار و سرطان مهلک صهیونیسم جهانی و در رأس آنها امریکا و دولت غاصب اسرائیل بایستیم و در میان خود، مهربان و همراه و همدل باشیم.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور با تبریک میلاد مبارک نبی مکرم اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، گفت: امروز دنیای اسلام بیش از هر زمانی به سیره پیامبر (ص) و مهربانی و رحمت و گذشت و قانونگرایی و وحدت نیازمند است.

آقای روحانی افزود: آنها که به ناروا به نام جهاد و دین و اسلام به آدم‌کشی و خشونت و افراط می‌پردازند، چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی قدم گذاشته‌اند.

رییس جمهور با بیان اینکه خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است افزود: بسیار خرسندیم که مردم مسلمان منطقه از عراق و سوریه و لبنان و فلسطین گرفته تا پاکستان و افغانستان در برابر افراط و خشونت و تروریسم ایستادگی می کنند و هر روز پیروزی‌های نو بدست می آورند.

آقای روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی همچون همیشه حامی همه ملت هایی است که بر علیه تروریسم، قیام و ایستادگی می کنند.

در پایان این مراسم شماری از میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی از نزدیک با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.