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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی خبر داد:

شکست عملیات انهدام قبه الصخره در بیت‎المقدس/طراحان عملیات بازداشت شدند

شکست عملیات انهدام قبه الصخره در بیت‎المقدس/طراحان عملیات بازداشت شدند

محافل اطلاعاتی در فلسطین اشغالی از شکست عملیات یک مهاجر آمریکایی برای منفجر کردن مسجد قبه الصخره در بیت المقدس و بازداشت عاملان آن خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی اعلام کرد: سرویس اطلاعاتی اسرائیل «شاباک» اخیرا عملیات حمله به مسجد قبه الصخره در بیت المقدس را که یک مهاجر آمریکایی در صدد انجام آن بوده، خنثی کرده است.

بر این اساس، «آدام فیلیکس» مهاجر آمریکایی 30 ساله دو طرح برای منهدم کردن قبه الصخره داشته است. در طرح نخست وی در نظر داشته با موشک به این مسجد حمله کند و در طرح دوم عملیاتی نیز تلاش داشته با استفاده از یک پهپاد این مسجد را هدف قرار دهد.

منابع صهیونیستی اعلام کرده اند که این مهاجر آمریکایی تحت تاثیر توصیه سازمانهای صهیونیست مسیحی افراطی اقدام به طراحی این عملیات کرده است.

این منابع اعلام کرده اند که شکست این عملیات از ایجاد یک تنش بزرگ در خاورمیانه جلوگیری کرده است. 

شاباک علاوه بر بازداشت این مهاجر آمریکایی یک سرباز اسرائیلی را نیز در تل آویو بازداشت کرده است و در منازل آنها چندین قبضه سلاح و موشک کشف و ضبط کرده است.

کد مطلب 2461119

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