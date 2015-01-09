به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا در حالی از عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم‌های استرالیا و کویت آغاز شد که با توجه به اینکه گل نخست این بازی توسط کویتی‌ها به ثمر رسید، شوک بزرگی به تیم میزبان جام و هوادارانش وارد شد.

* "علی حسین" در دقیقه 9 و بر خلاف روند بازی گل برتری کویت را به ثمر رساند اما در دقیقه 33، "تیم کاهیل" بازیکن با تجربه استرالیا، توانست گل تساوی را وارد دروازه کند. این دو بازیکن شماره 4 تیم‌های خود بودند و با این شرایط باید گفت جام شانزدهم با گلزنی 2 شماره 4 آغاز شد.

* بازیکنان کویت پس از به ثمر رساندن گل نخست، سجده شکر به جای آوردند.

* هوای امروز شهر ملبورن بارانی و بسیار سرده شده است، این درحالی بود که بعد از غروب آفتاب، بازی در زیر باران شدید و سرمای 13 درجه برگزار شد.

* تماشاگران استرالیایی در نیمه نخست اعتقاد داشتند داور 2 مرتبه از اعلام ضربه پنالتی به سود این تیم امتناع کرده، به همین دلیل بارها به عملکرد داور مشهور و ازبکستانی این بازی اعتراض کردند.

* علی کفاشیان و مهدی محمدنبی در جایگاه ویژه قرار گرفته و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند. پیش از ورود آنها به داخل ورزشگاه، نبی در مورد سرد شدن هوا به شوخی گفت قدم علی کفاشیان و خبرنگاران خوب بوده که هوا از گرمای شدید به سرما تغییر کرده است.

* در بین دو نیمه موسیقی‌های مختلفی پخش شد و بارها گل‌های برتری تیم استرالیا در نیمه نخست، روی اسکوربرد ورزشگاه به نمایش در آمد.

* بارش باران و لغزندگی زمین مسابقه، باعث شد که بازیکنان دو تیم بارها در زمان حمل توچ دچار مشکل شده و یا زمین بخورند.

* طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقه، 25231 نفر با حضور در ورزشگاه، این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

* در دقایق پایانی بازی 3 مرغ دریایی وارد زمین چمن شدند که حضورشان و سروصداهای آنها، توجه تماشاگران را به خود جلب کرده بود.