آداب و رسوم کمرشکن در جامعه از بین برود/ لزوم صرفه جویی در مصرف گاز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با اشاره به ولادت حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام صادق (ع) افزود: رسول خدا (ص) از جهات عدیده رحمت بر امت است.

وی اضافه کرد: اول اینکه حضرت بزرگترین نقطه وحدت است و خداوند وصف حکمیت به او داده و دستور داده اختلاف را پیش او ببرند و اکنون نیز سیره رسول خدا (ص) در تمام موارد اختلافی، برای امت، فصل الخطاب است و جای اختلاف نیست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری جهت دوم را سلوک اخلاقی و اجتماعی حضرت دانست و یادآور شد: در میان خصال حمیده حضرت، ساده زیستی و بساطت حضرت از اوصاف بسیار بزرگ ایشان است.

به گفته وی انسان هر چقدر به طرف کمال برود از اشرافی گری، اسراف و تبذیر و تفاخر، تشخص و تعین، گریزان می شود.

عاملی با تشریح سیره حضرت رسول اکرم (ص) در مقوله بساطت و سادگی از اهالی خواست با اقتداء کامل به سیره رسول خدا (ص)، ریشه آداب و رسوم کمرشکن مخصوصا در سوژه های حساس جامعه را از بین ببرند.

وی همچنین با اشاره به برودت هوا از شهروندان این استان خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مناطق کشور حتی مناطق دور افتاده روستایی تحت پوشش گاز قرار دهد، ادامه داد: طبعا مصرف گاز در ایام برودت هوا افزایش می یابد، بنابراین وظیفه شرعی و عقلی است که با صرفه جویی نگذاریم گاز بعضی از مناطق کشور قطع شود.

وی مدیریت صحیح مصرف آب، برق و گاز توسط مردم و عدم اسراف در این زمینه را یک واجب شرعی برشمرد و عنوان کرد: این استدلال مردود است که گفته شود "مصرف می کنم و پول آن را پرداخت می کنم".