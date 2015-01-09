برنامه کوتاه مدت رئیس جدید بورس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه، گفت: یکی از موضوعات اساسی که در کنار اقدامات توسعه ای و زیرساختی بازار، هم اکنون در اولویت برنامه ها در کوتاه مدت قرار داده ایم و به صورت جدی به دنبال آن هستیم، پیگیری ابهامات و مشکلاتی است که گریبانگیر برخی صنایع بورسی شده و نگرانی‌هایی را برای سهامداران این صنایع ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط و معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور در همین راستا و تشکیل منظم جلسات این کمیته، اظهارداشت: در کمیته ثبات، به دنبال اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رفع ابهام و مشکلات صنایع هستیم و تصمیمات را پس از حصول نتیجه قطعی، به اطلاع سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار خواهیم رسانـد.

فطانت همچنین از برگزاری نشست خبری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این نشست، برنامه ها و اقدامات سازمان به تفصیل تشریح خواهد شد.