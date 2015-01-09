به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح جمعه در یادمان شهید کشوری و به مناسبت سالروز آزادسازی میمک در جنوب ایلام اظهار داشت: باید در عمل به کمک مستضفعان و مظلومان جهان بشتابیم. غیرت، شرافت و انسانیت ما اجازه نمی‌دهد که کسی در دنیا به ستمدیدگان ظلم کند و نباید در مقابل ظلم ستمگران سکوت کنیم.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم این قهرمانی‌ها استمرار یابد و فرزندان‌مان ادامه‌دهنده راه قهرمانان گذشته کشور و انقلاب باشند باید با اتحاد و همدلی حماسه‌های بزرگتری را در آینده نیز خلق کنند و زیر پرچم اسلام و ولایت در برابر دشمنان صفوف خود را متحد کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید ملت ایران پیروزی‌های گذشته خود را استمرار بخشند و حماسه‌های میمک را در نقاط دیگر تکرار کنیم.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم در گذشته‌های خود متوقف نشویم باید در استمرار موفقیت‌ها و بازگوکردن رشادت‌های دوران دفاع مقدس برای نسل جوان امروز تلاش بیشتری داشته باشیم.

نقدی بیان داشت: جا دارد ملت ایران و مردم استان ایلام و عشایر منطقه حماسه ارتفاعات میمک را در ارتفاعات بیت‌المقدس و فلسطین محقق سازند. مردم عشایر ایلام باید پیشتاز سپاه اسلام در فتح فلسطین اشغالی باشند.