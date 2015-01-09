فرهنگ پهلوانی باید در کشور توسعه یابد/ ضرورت تجلیل از پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طلوع‌کیان ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد تأسیس موسسه فرهنگ، قرآن و ورزش علی ابن ابیطالب(ع) و تجلیل از پهلوان مرتضی اشتری با اشاره به اهمیت توسعه ورزش زورخانه‌ای در کشور اظهار داشت: باید بگویم که برگزاری برنامه‌هایی نظیر این برنامه، سبب حفظ آبروی ورزش پهلوانی در سطح کشور می‌شود زیرا باید از بزرگان ورزش پهلوانی تجلیل کرد.

وی افزود: پهلوان اشتری صاحب بالاترین مرتبه زنگ در ورزش پهلوانی است و باید از کسانی که برای تجلیل از او قدم برداشتند، تشکر کنم.

رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای با بیان اینکه اصل ورزش پهلوانی تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان این ورزش بوده، تصریح کرد: من با توجه به اهمیتی که برای تجلیل از پیشکسوتان این ورزش قائل هستم، راهی اصفهان شده و در این مراسم شرکت کردم زیرا تجلیل از بزرگان اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که امثال پهلوان اشتری که در جامعه پاک زندگی کرده‌اند و همواره خدمت‌گزار اهل بیت(ع) بوده‌اند، برای جوانان شناخته شوند.

طلوع‌کیان با بیان اینکه نقطه اوج فرهنگ پهلوانی، ایثار و شهادت بوده، تصریح کرد: فرهنگ پهلوانی انسان‌سازی می‌کند و باید کاری کنیم که فرهنگ پهلوانی در کشور گسترش پیدا کرده و توسعه بیش از پیش استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نسل امروز با اخلاق فاصله گرفته‌اند و دارای ادبیات چندان خوبی نیستند اما باید کاری کنیم که با تجلیل از بزرگان ورزش پهلوانی کشور، این فرهنگ را به ورزش بازگردانیم و سبب گرایش آنها به منش پهلوانی شویم.