دشمنان برای ضربه زدن به اسلام از همه امکانات فرهنگی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: جهان اسلام همواره از جانب قدرت‌های بزرگ به ویژه رژیم آمریکا که تبلور استکبار و استعمار و صهیونیسم جهانی مورد تهدید بوده و برای ضربه زدن به پیکر اسلام از همه امکانات فرهنگی، سیاسی و نظامی استفاده می‌کند.

وی بیان داشت: استکبار جهانی از الگو شدن ملت بزرگ ایران برای مسلمانان جهان به شدت به هراس و وحشت افتاده و برای مهار موج کوبنده انقلاب و برای توقف جریان عدالت‌خواهی ایجاد تفرقه‌ای بیشتر میان امت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

امام جمعه ایلام همچنین به سالروز عملیات غرورآفرین میمک در استان ایلام اشاره کرد و ادامه داد: این عملیات اولین عملیات آفندی بعد از تهاجم گسترده ارتش بعث به ایران اسلامی بود و نقش عشایر غیور به ویژه ایل بزرگ خزل در کنار نیروهای مسلح ارتش سپاه بی‌بدیل بود.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش به میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و امام ششم صادق آل محمد (ع) و هفته وحدت اسلامی اشاره کرد و افزود: میلاد سراسر نور آخرین سفیر الهی و پیام‌آور وحی، آغاز دگرگونی در عرصه روابط انسانی و نوید هدایت و سعادت بشریت است.