نمایشگاه سواد رسانه با استقبال نمازگزاران بوشهری روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان بسیج رسانه استان بوشهر به مناسبت فرارسیدن روز بسیج رسانه دست به برپایی نمایشگاهی در مصلی نماز جمعه زده، که با استقبال نمازگزاران روبرو شده است.

وی افزود: این نمایشگاه که با عنوان سواد رسانه ای راه اندازی شده و شامل بخش هایی همچون نگاه امام و رهبر معظم انقلاب به وظایف رسانه، معرفی شهدای شاخص بسیج رسانه کشور و سیر کاریکاتورهای نمایشگاهی سواد رسانه ای است.

نجفی ادامه داد: در بخش سیر کاریکاتورهای نمایشگاهی سواد رسانه ای سعی شده است با استفاده از ابزار هنر به آسیب هایی استفاده ی نادرست از شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، اینترنت، تلویزیون و ماهواره پرداخته شود.

وی گفت: 21 دی ماه همزمان با سالروز شهادت جاویدالاثر شهید خبرنگار غلامرضا رهبر، روز بسیج رسانه نام گذاری شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان ساخت: یکشنبه 21 دیماه امسال نیز به همین مناسبت نشست نخبگان و فعالان بسیج رسانه استان با حضور سردار جمیری، فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر برگزار خواهد شد.