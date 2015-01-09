  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۷

نجفی خبر داد:

نمایشگاه سواد رسانه با استقبال نمازگزاران بوشهری روبرو شد

نمایشگاه سواد رسانه با استقبال نمازگزاران بوشهری روبرو شد

بوشهر - مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: نمایشگاه سواد رسانه با استقبال نمازگزاران بوشهری روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان بسیج رسانه استان بوشهر به مناسبت فرارسیدن روز بسیج رسانه دست به برپایی نمایشگاهی در مصلی نماز جمعه زده، که با استقبال نمازگزاران روبرو شده است.

وی افزود: این نمایشگاه که با عنوان سواد رسانه ای راه اندازی شده و شامل بخش هایی همچون نگاه امام و رهبر معظم انقلاب به وظایف رسانه، معرفی شهدای شاخص بسیج رسانه کشور و سیر کاریکاتورهای نمایشگاهی سواد رسانه ای است.

نجفی ادامه داد: در بخش سیر کاریکاتورهای نمایشگاهی سواد رسانه ای سعی شده است با استفاده از ابزار هنر به آسیب هایی استفاده ی نادرست از شبکه های اجتماعی، تلفن همراه، اینترنت، تلویزیون و ماهواره پرداخته شود.

وی گفت: 21 دی ماه همزمان با سالروز شهادت جاویدالاثر شهید خبرنگار غلامرضا رهبر، روز بسیج رسانه نام گذاری شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان ساخت: یکشنبه 21 دیماه امسال نیز به همین مناسبت نشست نخبگان و فعالان بسیج رسانه استان با حضور سردار جمیری، فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2461195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها