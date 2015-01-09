به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو حیدری درباره آخرین شرایط مصدومیتش و اینکه آیا این مصدومیت به طور کامل برطرف شده است یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه مشکلم برطرف شده و الان با تمام توان در خدمت تیم هستم. من به تازگی تمرینات خود را شروع کرده ام . من در دو جلسه قبل از بازی استقلال با استقلال خوزستان از ناحیه کشاله احساس درد کردم اما به دلیل پیش روی بودن بازی حساسمان برابر این تیم، بی توجه به این درد به تمرین ادامه دادم. حتی یک روز قبل از بازی با وجود اینکه MRI من، مصدومیت مرا تایید می کرد،ب ه تمرین ادامه دادم چرا که هر چه دارم از استقلال دارم اما در نهایت تصمیم کادر پزشکی به دلیل درد شدیدی که داشتم بر این شد که بازی نکنم. با این حال برای اینکه در کنار تیم باشم، با سایر اعضای تیم به اهواز رفتم.

حیدری درباره آخرین شرایط تیم ملی پیش از برگزاری دیدار این تیم برابر بحرین در نخستین گام جام ملتهای آسیا گفت: همانطور که در جریان هستید ما اردوی بسیار خوبی را در آفریقای جنوبی برگزار کردیم ودر استرالیا هم تمرینات را ادامه داده ایم. همه بازیکنان هم قسم شده اند تا برای موفقیت تیم ملی تلاش کنند. کی روش مربی با برنامه ای است و اگر ما بتوانیم برنامه های مدنظر او را به خوبی اجراکنیم، می توانیم از شانسهای اصلی موفقیت در این رقابتها باشیم. با این حال باید این نکته را هم متذکر بشوم که فوتبال آسیا نسبت به سالهای قبل با پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده و نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

وی افزود: ما نباید توقع قهرمانی داشته باشیم. در حال حاضر جدا از استرالیا به عنوان میزبان، تیمهای کره و ژاپن از مدعیان اصلی به شمار می روند و حتی قطر و بحرین که همگروه ما هستند، نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده اند و تیمهایی هستند که برابر هیچ تیمی از قبل بازنده محسوب نمی شوند. متاسفانه ما در راه آماده سازی تیم ملی با مشکلاتی روبه رو بودیم و زمان قابل توجهی را به دلیل دیر بسته شدن قرارداد کی روش از دست دادیم و از سویی دیگر فرصت بازیهای دوستانه را هم به راحتی از دست دادیم اما با همه این سختیها و مشکلات باید تلاش کنیم و همه بازیکنان تیم ملی به همین دلیل میخواهند عملکردشان به شکلی باشد که از اعتبار و نام ایران دفاع کنند.

مدافع - هافبک تیم ملی ایران درباره مصدومیت هاشم بیگ زاده تصریح کرد: شکستن دست هاشم بیگ زاده همه بازیکنان را ناراحت کرد. من و همه بازیکنان تیم ملی دوست داشتیم که او هم در کنار ما باشد اما نشد و این اتفاق را هم باید به حساب همان بد شانسیهای فوتبالی نوشت.

حیدری در پاسخ به این سئوال که با توجه به مقاله تمجیدآمیز AFC از وی در ماه گذشته و توقعات بالایی که از او می رود، به سایت فدراسیون فوتبال گفت: من آن مطلبی که شما به آن اشاره کردید را خواندم و به نظر من نظر لطف نویسنده سایت AFC بود که آن مطالب را درباره من نوشته بود(باخنده). جدا از این بحث، این دومین جام ملتهایی است که من تجربه میکنم و هر کسی دوست دارد در این تورنمنت معتبر حضور داشته باشد. من هم امیدوارم که با نظر کی روش بتوانم در اینجا به میدان بروم.

مدافع - هافبک تیم ملی تاکید کرد: یک نکته را هم می خواهم اینجا عنوان کنم و آن هم اینکه شاید هر کسی جای کی روش بود مرا به دلیل مصدومیت به تیم ملی دعوت نمی کرد اما او این کار را کرد و مثل همیشه نشان داد که از بازیکنانش حمایت می کند. من هم در تمرینات تلاش کردم تا به آمادگی برسم و درصورت صلاحدید کی روش برای تیم ملی کشورم به میدان بروم و بازی خوبی را به نمایش بگذارم . اینکه چه کسانی بازی می کنند به سرمربی تیم مربوط است اما هر چند دقیقه ای که بازی کنم، از تمام وجود برای تیم ملی و کی روش به میدان می روم و تمام تلاشم را می کنم تا پاسخ اعتمادش را بدهم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: از مردم عزیز می خواهم که برای موفقیت تیم ملی دعا کنند . ما دارای یک تیم خیلی خوب ، صمیمی و مربی با دانشی هستیم . برای رسیدن به موفقیت تلاش می کنیم و نیازمند دعای خیر همه هموطنان هستیم.