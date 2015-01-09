به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی نامه‌ای به امام رضا(ع) که در دوره گذشته خود بیش از یکصد هزار شرکت‌کننده داشت، پس از ۹ دوره برگزاری موفق اکنون در گستره بین‌المللی فعالیت می‌کند. رونمایی از این حکم توسط نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران صورت گرفت.

«نامه‌ای به امام رضا(ع)» ازمجموعه برنامه‌های جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) است که تاکنون ۹ دوره آن با شرکت ۳۰۶ هزار نفر به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شده است.

این جشنواره، اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با سیره معصومین به ویژه حضرت ثامن‌الحجج را دنبال می‌کند. «نامه‌ای به امام رضا(ع)» تمام گروه‌های سنی را در بر می‌گیرد و هر فردی می‌تواند دل‌نوشته خود به ضامن آهو را برای این جشنواره ارسال کند و در صورت برگزیده‌شدن، علاوه بر بهره‌مندی از مجموعا ۹۰ میلیون ریال جایزه نقدی، اثر خود را به صورت مکتوب در کتاب منتخب آثار مشاهده نماید.

فراخوان دهمین دوره این جشنواره که برای نخستین‌بار به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود،‌ در شب میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفرصادق(ع) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شد.

همچنین سایت جشنواره امام رضا(ع) در مازندران به نشانی http://mazandaran.shamstoos.ir/fa/home افتتاح شد و فراخوان جشنواره نامه‌ای به امام رضا(ع) از طریق این سایت قابل دریافت است.

دل‌نوشته‌مان به امام رضا(ع) این است که ما را بپذیرنند

در همین زمینه آیت‌الله نورالله طبرسی گفت: مسلمانان دومین دین پرجمعیت دنیا بعد از مسیحیت هستند و امیدوارم همه مسلمانان ید واحده شوند و مشکلات سر راه مسلمانان برطرف شود.

وی با بیان اینکه تفرقه از بدترین مشکلات سر راه مسلمانان است، گفت: دل‌نوشته ما به امام رضا(ع) این است که خدمت آن حضرت برسیم و ما را بپذیرند. خدا را شاکر هستیم که نام ما در دفتر ائمه اثنی‌عشری قرار داده است.

جشنواره‌ای با گستره بین‌المللی

سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) نیز در این مراسم اظهار داشت: جشنواره امام رضا (ع) در ۲۰۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود و گستره جغرافیایی این جشنواره از مشخصه‌های بارز آن است.

وی ادامه داد: مردمی‌بودن جشنواره امام رضا(ع) یکی دیگر از ویژگی‌های آن است چرا که ۵۲ درصد برنامه‌ها توسط مردم برگزار می‌شود.

دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) افزود: با اینکه جشنواره نامه‌ای به امام رضا(ع) در سال گذشته بین‌المللی نبود اما از کشورهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره نامه ارسال شد. به همین دلیل این جشنواره از سال جاری به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود.

ناخرسندی از کاهش بودجه جشنواره امام رضا(ع)

سیدرمضان شجاعی کیاسری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: بودجه جشنواره امام رضا(ع) نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه جشنواره، تلاش‌می‌کنیم تا نه تنها بودجه این رویداد فرهنگی کاهش نیابد بلکه روند افزایشی هم داشته باشد.

همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطا اسلامی با جشنواره نامه‌ای به امام رضا(ع)

محمود واعظی دبیر شورای بین‌الملل جشنواره امام رضا(ع) در این مراسم که در ساری برگزار شد، گفت: جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) از ۶ سال قبل به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود و گستره این جشنواره به کشورهای مختلف راه یافت.

وی با اشاره به اینکه نورانیت اهل بیت در جهان اسلام جای خود را باز کرده است، افزود: تا قبل از انقلاب اسلامی در نیجریه حتی یک مسلمان هم نبود اما اکنون 10 میلیون شیعه دارد.

واعظی با اشاره به اینکه زندگی ما باید وقف امام رضا(ع) باشد، خاطرنشان کرد: برای این مکتب باید بیشتر کار کنیم چون فاصله زیادی با خدمت واقعی به ائمه(ع) داریم.

مشاور رئیس سازمان فرهنگ و اتباطات اسلامی با بیان اینکه افتخاری است که دل‌نوشته‌ها از سراسر جهان به مازندران بیاید و در اینجا ارزیابی شود، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دو اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور و اداره کل همکاری‌های فرهنگی و هنری در خدمت این جشنواره است.

رونمایی از تنفیذ ابلاغ جشنواره‌ نامه‌ای به امام رضا(ع)

در پایان این مراسم، آیین رونمایی از تنفیذ ابلاغ جشنواره بین‌المللی نامه‌ای به امام رضا(ع) با حضور آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر مسئولان یادشده، علی یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، حجت‌الاسلام علی غفاری مدیر حوزه‌های علمیه خواهران مازندران و نیز و حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران حضور داشتند.

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره بین‌المللی نامه‌ای به امام رضا(ع) به وبگاه شمس توس می‌توانند به نشانی www.shamstoos.ir/fa/home مراجعه کنند.