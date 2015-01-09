باران شدید همه چیز را به هم ریخت/ محبوس شدن تماشاگران در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، در دقایق پایانی بازی تیم‌های فوتبال استرالیا و کویت که نخستین دیدار جام شانزدهم بود، بارش باران در شهر ملبورن شدت گرفت که این موضوع تا یک ساعت بعد از پایان مسابقه هم ادامه داشت.

این باران باعث شد هواداران خصوصا آنهایی که فرزند کوچکی را به همراه خود داشتند، تا ساعتی بعد از پایان مسابقه، زیر سکوهای مسقف مجاور درهای خروجی ورزشگاه باقی مانده تا از شدت بارش کاسته شود. این مساله باعث شد جشن‌های هواداران پس از پایان این بازی کاهش یابد و آنها به جای خوشحالی بعد از برد، به فکر پیدا کردن وسیه نقلیه جهت بازگشت به محل سکونت خود باشند.

همچنین در پایان این مسابقه، اسکوبردها و تلویزیون‌های ورزشگاه اعلام کردند، دیدار بعدی که قرار است در این ورزشگاه برگزار شود، مسابقه تیم ملی ایران و بحرین از گروه C این مسابقات است که روز یکشنبه آینده انجام خواهد شد.