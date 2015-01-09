مردم یزد افسرده نیستند/ جشن و سرور اهل بیت(ع) با شكوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به برگزاری مراسم قابل تحسین جشن و سرور اهل بیت (ع) در یزد اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد در یزد سعی دارند با سخنان خود بگویند مردم یزد را افسرده نشان دهند در حالی كه مردم یزد دارای روحیه ای منطقی و اصولی هستند.

وی با بیان اینكه مردم یزد در برگزاری مراسم های جشن نیز مانند مراسم های عزاداری روحیه ای قابل تحسین دارند، بیان كرد: ائمه جماعات مساجد برای برگزاری باشكوه تر این جشن ها مردم را هدایت كنند.

خطیب جمعه یزد با بیان اینكه در مراسم ‌های جشن باید سیره و روش پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بیان شود، خاطرنشان كرد: متاسفانه اكنون مسئله تربیت دینی آنگونه كه در شأن جامعه اسلامی است مورد توجه قرار نگرفته و جامعه هنوز به جایگاه معقول و منطقی در این زمینه نرسیده است.

ناصری تاكید كرد: مسئولان نباید تنها به مسائل اقتصادی، سیاسی و بین ‌المللی توجه داشته باشند و باید در كنار برنامه‌ های خود، اصل موضوع تربیت دینی و اخلاقی را نیز مدنظر قرار دهند و شرایط تحقق آن را در جامعه فراهم كنند و این مهم را از اولویت‌های خود بدانند.

خطیب جمعه یزد با بیان اینكه اخلاق و تربیت دینی خود مقدمه‌ای برای موفقیت در همه امور دیگر است، خاطرنشان كرد: اگر تربیت دینی و اخلاق در جامعه حاكم باشد، خود به خود مسائل سیاسی، اقتصادی و ... نیز برطرف خواهد شد زیرا جوانان ما یاد می‌گیرند در برابر ناملایمات اقتصادی و سیاسی بایستند.

ناصری، ماهواره‌ها را آفت زندگی ‌های امروز دانست و بیان كرد: وسایل ارتباطی نظیر ماهواره، اینترنت و شبكه‌های اجتماعی به جایی برای ترویج بی‌اخلاقی‌ها تبدیل شده و مردم و جوانان ما را به مصرف‌كنندگان تولیدات خارجی تبدیل كرده و از این طریق هجمه‌های فرهنگی نیز به كشور وارد شده است.