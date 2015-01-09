بزرگترین کلینیک دندانپزشکی کشور در بروجرد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خجسته ظهر جمعه در حاشیه بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از کلینیک دندانپزشکی بروجرد اظهار داشت: برای پیشبرد پروژه های مربوط به بهداشت و درمان انجمن خیرین سلامت بروجرد به همراه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برای اولین بار یک کارگروه مشترک تشکیل داده اند.

وی افزود: تکمیل کادر درمانی بنیاد بیماران خاص و کلینیک دندانپزشکی بروجرد از اهداف این کارگروه مشترک است.

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت بروجرد ادامه داد: کلینیک دندانپزشکی بزرگترین دانشکده دندانپزشکی در خاورمیانه محسوب می شود که ساختمان آن تاکنون بطور ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خجسته تصریح کرد: این دانشکده در مساحتی شش هزار و ۷۰۰ مترمربع و زیربنای هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساخته شده است.

وی گفت: این دانشکده با آخرین تجهیزات روز دنیا و ۲۲۰ یونیت دندانپزشکی با هزینه ۲۰ میلیارد تومان در آینده ای نه چندان دور به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت بروجرد اظهار داشت: کلینیک دندانپزشکی بروجرد در پنج طبقه ساخته شده است که ۴۰ نیروی کارشناس و ۱۴ متخصص در آن بکار گرفته خواهد شد.