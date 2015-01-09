تحول در زیرساختهای کشتی اصفهان در دستور کار است/کشتی ورزش اول کشور

به گزارش خبرنگار مهر محمد مجیری ظهر جمعه در مراسم افتتاح خانه کشتی استان اصفهان اظهار داشت: کشتی به عنوان ورزش نخست کشور تلقی می شود و قهرمانان این رشته ورزشی با همدلی و وفاقی که در کنار یکدیگر دارند همواره برای کسب مدال و قهرمانی برای کشور در تلاش هستند.

وی ادامه داد: در مدتی که مسئولیت در این هیئت را بر عهده گرفته ام در تلاش بوده ام تا نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم جهت تجهیز این مراکز در کنار مباحث فنی اقدامات لازم را به انجام رسانم.

مجیری ادامه داد: تحول در زمینه کشتی استان اصفهان آغاز شده و ما علاوه بر تجهیز مراکز دنبال هستیم تا موضوع استعدادیابی را نیز در کنار ایجاد زیرساختها دنبال نماییم.

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان ادامه داد: مشکل هیئت های استانی و شهرستانی را شناسایی کرده ام و هیئت کشتی در گام نخست به سراغ زیرساختها رفته است و پس از بازسازی و ایجاد زیرساختهای لازم در تلاش هستیم تا با استفاده از مربیان خبره کشوری مباحث آموزشی را نیز دنبال نماییم.

امروز مهمانسرای خانه کشتی استان اصفهان نیز که به همت رئیس جدید هیئت کشتی استان اصفهان تجهیز و ساماندهی شده بود افتتاح شد.

علاوه بر مهمانسرای خانه کشتی استان اصفهان امروز سالن بدن سازی این مجموعه به همراه بخش سونا و جکوزی نیز افتتاح شد.

در بخش دیگری از این مراسم از پیشکسوتان و مدال آوران حوزه کشتی که در سطح جهانی و آسیا برای کشور افتخار آفرینی کرده بودند نیز تجلیل شد.