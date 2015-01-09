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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

حجت الاسلام شاهچراغی:

فرانسه از حمایت داعش دست بردارد

فرانسه از حمایت داعش دست بردارد

ری - امام جمعه ری گفت: فرانسه برای نجات از موقعیت کنونی باید از حمایت داعش دست بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه ضمن تاکید بر رعایت تقوای الهی، داشتن صفات حمیده و پرهیز از صفات ناپسند، با اشاره به ویژگی های حضرت رسول(ص) اظهار داشت: از ویژگیهای برجسته پیامبر(ص) ساده زیستی بود از خصوصیات بارز ایشان خوشرویی و مهربانی بود.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع) افزود: نام امام صادق(ع) یادآور تشیع، فکر، اندیشه و اخلاق است.

این مسئول با اشاره به فرمایشات قابل تامل مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۹ دی یادآور شد: ۱۹ دی، ۲۲ بهمن و ۹ دی در یک مسیر حرکت کردند و پیوند خوردند چون انقلاب ما بر چهار اصل اسلام، مردم، ولایت و بصیرت استوار است.

۹ دی را ۱۹ دی و ۲۲ بهمن تداوم بخشیده است

شاهچراغی عنوان کرد: دولت مردان باید مواظب باشند تا سخنان غیرلازم را در زبان جاری نکنند، امروز سخن گفتن از رفراندوم فقط دشمنان را شاد می کند، ملت ما راه و مسیر خود را پیدا کرده اند نباید سخنی گفته شود که باعث ایجاد اختلاف در جامعه شود.

امام جمعه ری با اشاره به گرامیداشت شهدای ۱۸ دی اظهار داشت: ۱۸ دی چراغ روشنی و مشعل درخشانی برای ری است که هر سال باید با شکوه تر از سال قبل برگزار شود.

وی، آرمانهای مهم امام و رهبری را حفظ وحدت عنوان کرد و افزود: در واقع در سایه وحدت پیروزی را به دست آوردیم.

این مسئول با اشاره به محکومیت کشتار ملت فرانسه توسط ملت ایران گفت: ملت ایران هیچ گاه خواستار کشتار نبوده و نیست و دولت فرانسه باید بداند که خود آنها باعث پرورش یافتن داعش بودند و آنها را کمک می کردند.

امام جمعه شهر ری خطاب به ملت فرانسه تصریح کرد: اگر می خواهید ملت تان روی آرامش را ببیند از حمایت داعش درست بردارید.

کد مطلب 2461248

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