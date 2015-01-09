فرانسه از حمایت داعش دست بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه ضمن تاکید بر رعایت تقوای الهی، داشتن صفات حمیده و پرهیز از صفات ناپسند، با اشاره به ویژگی های حضرت رسول(ص) اظهار داشت: از ویژگیهای برجسته پیامبر(ص) ساده زیستی بود از خصوصیات بارز ایشان خوشرویی و مهربانی بود.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع) افزود: نام امام صادق(ع) یادآور تشیع، فکر، اندیشه و اخلاق است.

این مسئول با اشاره به فرمایشات قابل تامل مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۹ دی یادآور شد: ۱۹ دی، ۲۲ بهمن و ۹ دی در یک مسیر حرکت کردند و پیوند خوردند چون انقلاب ما بر چهار اصل اسلام، مردم، ولایت و بصیرت استوار است.

۹ دی را ۱۹ دی و ۲۲ بهمن تداوم بخشیده است

شاهچراغی عنوان کرد: دولت مردان باید مواظب باشند تا سخنان غیرلازم را در زبان جاری نکنند، امروز سخن گفتن از رفراندوم فقط دشمنان را شاد می کند، ملت ما راه و مسیر خود را پیدا کرده اند نباید سخنی گفته شود که باعث ایجاد اختلاف در جامعه شود.

امام جمعه ری با اشاره به گرامیداشت شهدای ۱۸ دی اظهار داشت: ۱۸ دی چراغ روشنی و مشعل درخشانی برای ری است که هر سال باید با شکوه تر از سال قبل برگزار شود.

وی، آرمانهای مهم امام و رهبری را حفظ وحدت عنوان کرد و افزود: در واقع در سایه وحدت پیروزی را به دست آوردیم.

این مسئول با اشاره به محکومیت کشتار ملت فرانسه توسط ملت ایران گفت: ملت ایران هیچ گاه خواستار کشتار نبوده و نیست و دولت فرانسه باید بداند که خود آنها باعث پرورش یافتن داعش بودند و آنها را کمک می کردند.

امام جمعه شهر ری خطاب به ملت فرانسه تصریح کرد: اگر می خواهید ملت تان روی آرامش را ببیند از حمایت داعش درست بردارید.