به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با تقدیر از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ریزی برای حضور مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی و دیدار با رهبر معظم انقلاب، افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار بر ضرورت مقابله با تلاش بیگانگان در خصوص وقایع انقلاب و مراسم‌هایی همچون ۱۹ دی، ۲۲ بهمن و ۹ دی تاکید داشتند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند انگیزه‌هایی وجود دارد که رویدادهای انقلاب در این سه دهه به فراموشی سپرده شود اما تا زمانی که زبان‌های حق‌گو وجود دارند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، قیام ۱۹ دی مردم قم را سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی خواندند، افزود: آتش زیر خاکستر انقلاب در روز ۱۹ دی به دست مردم قم روشن شد و تبدیل به حرکت عظیمی در کشور شد و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی ختم گشت.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد انتظار رهبری این است که در نسل‌های انقلاب بصیرت افزایی صورت گیرد و دستگاه‌های فرهنگی باید به بازگو کردن ریشه‌های انقلاب و همچنین تهدیدهای موجود دشمنان و نیز چگونگی انحراف و مورد سوء استفاده قرار گرفتن نیروهای انقلاب توسط سرویس‌های جاسوسی بپردازند.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: معرفی چهره خاندان پلید پهلوی و رژیم فاسد گذشته در بیانات رهبر معظم انقلاب به چشم می‌خورد که رژیم گذشته خصوصیاتی داشت و از دیکتاتوری سیاه برخوردار بود و از وحشیانه ترین روش‌های شکنجه برای سرکوب انقلابیون استفاده می‌کرد.

حقایق انقلاب برای نسل‌های جدید بیان شود

وی عنوان کرد: در مناسبت‌هایی چون دهه فجر، اصحاب رسانه و سخنرانان باید برای نسل‌های جدید حقایق انقلاب را بازگو کنند و پیشرفت‌ها و خدمات نظام اسلامی در سال‌های پس از انقلاب را بیان کنند.

امام جمعه قم ابراز داشت: مسئولین و جناح‌های سیاسی باید از تخریب مدیریت‌های دهه‌های گذشته انقلاب خودداری کنند چرا که این امر موجب بی اعتمادی مردم به مسئولان خواهد شد و آنان باید در معرفی دشمنان فعلی انقلاب به مردم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، مستکبران جهان از جمله آمریکا، کشوری همانند ایران را از دست دادند، افزود: ملت ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب، آمریکا و کشورهای زورگو را تحقیر کرده است و همین امر دلیل پایان ناپذیری خصومت آنان علیه ملت ایران است.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه ما در مذاکرات هیچ گاه نباید به این دشمنان اعتماد کنیم، تصریح کرد: جنایات و خیانت‌های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در حق مردم کشورهای منطقه و ملت ایران باید برای مردم بازگو شود و راه‌های مقابله با تهدیدهای موجود به خصوص تهدیدات فرهنگی باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه حفظ اتحاد ملی در کشور از منویات رهبر معظم انقلاب است، افزود: دو دسته کردن مردم و بیان شعارهای تفرقه انگیز اقدامی ناصحیح و خطاست و رهبر انقلاب آن را ضد منافع ملی و آرمان‌های مردم ایران خواندند.

نگاه به فتنه و عوامل آن به عنوان خط قرمز نظام اسلامی دیده شود

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: همسو و هم جهت شدن قوای سه گانه و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت در استان‌ها و کار کردن به دور از مسائل جناحی و حزبی و خدمت به مردم باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و همچنین نگاه به فتنه و عوامل آن به عنوان خط قرمز نظام اسلامی دیده شود.

وی افزود: کمک به وحدت در میان کشورهای اسلامی، برخورد با تفرقه افکنان در میان مذاهب از جمله دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در جهان اسلام است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به دیدار امروز شرکت کنندگان در کنفرانس اسلامی با رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار تأکید کردند نه شیعه‌ای که به انگلیس ارتباط دارد شیعه است و نه اهل تسننی که با مزدور ارتباط دارد، سنی است و هر دو دشمن اسلام هستند.

باید کشور را در برابر تهدیدها مصون نگه داشت

وی با بیان اینکه به فرموده رهبری، ابزار تحریم توسط استکبار جهانی امروز برای دست برداشتن ملت ما از اسلام و ارزش‌ها به عنوان مهمترین حربه تبدیل شده است، افزود: رهبری به صراحت فرمودند شما در غیرت‌تان نمی‌گنجد که شرط برداشتن تحریم‌ها، دست کشیدن از اسلام و ارزش‌ها باشد. بلکه باید کشور را در برابر تهدیدها مصون نگه داشت.

خطیب نماز جمعه قم در ادامه با اشاره به راهکارهایی در خصوص جلوگیری از تعرض بیگانگان به کشور، اظهار داشت: باید به درون کشور و نیروهای فعال خود مراجعه کنیم و نباید به بیگانگان تکیه داشته باشیم و بدانیم که کوتاه آمدن موجب پیشرفت آنها خواهد شد و باید در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور تلاش کنیم.

گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم، اظهار داشت: با ورود این بانوی بزرگ اسلام، شهر مقدس قم جایگاه و موقعیت ویژه‌ای پیدا کرد.

حجت الاسلام سعیدی اظهار داشت: حضرت فاطمه معصومه (س) با حرکت خود از مدینه و عبور از شهرهای مختلف با پاشیدن بذر محبت در میان مردم، با رسیدن به قم و سکونت در این شهر موجب شد تا قم پایگاه اصلی نشر معارف اسلامی باشد و مردم ولایتمدار قم این روز تاریخی را بزرگ خواهند داشت.