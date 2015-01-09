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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

جزئیات عملیات جدید گروگانگیری در پاریس/ درخواست درباره برادران «کواشی»

جزئیات عملیات جدید گروگانگیری در پاریس/ درخواست درباره برادران «کواشی»

منابع امنیتی در فرانسه اعلام کردند: حادثه گروگانگیری در جنوب شرق پاریس در یک فروشگاه مخصوص به یهودیان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه  فرانس 24، گروگانگیری بعد از ظهر امروز در فروشگاه مخصوص به یهودیان در منطقه «پورت دو ونسان» در جنوب شرق  پایتخت فرانسه رخ داده است.

عامل گروگانگیری نیز در داخل این فروشگاه تیراندازی کرده و پنج گروگان را در اختیار دارد.

منابع موثق اعلام کردند که فرد گروگانگیر دستکم دو نفر را زخمی کرده و درخواست کرده نیروهای پلیس فرانسه محاصره برادران «کواشی» (عوامل حمله به مجله شاری ابدو) را در شمال شرق پاریس پایان دهند و آنها را به قتل نرسانند.

بنابر این گزارش، منطقه پورت دو ونسان از مناطق کم جمعیت در پاریس است و نیروهای پلیس به سرعت در آن استقرار یافته اند.

کد مطلب 2461270

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