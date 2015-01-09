برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از شبکه ورزش تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ورزش سیما در جهت جلب رضایت علاقه مندان به فوتبال ویژه برنامه‌ای در راستای پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا 2015 در قالب برنامه چهار سوی ورزش تدارک دیده است.

این برنامه از روز شنبه ساعت 10:30 صبح به روی آنتن این شبکه خواهد رفت و تا پایان مرحله گروهی 13 مسابقه را به صورت زنده همراه با گزارش و کارشناسی برای علاقه مندان فوتبال ارائه خواهد کرد. تهیه کنندگی این برنامه بر عهده محمدرضا بابامحمدی می‌باشد. تمام بازی های تیم ملی کشورمان ساعت 22:30 همان روز از شبکه ورزش بازپخش خواهد شد.

جدول پخش مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا 2015 تا پایان دور دوم گروهی از شبکه ورزش سیما

شنبه 20/10/93 عربستان- چین ساعت 12:30 گروه B

یکشنبه 21/10/93 امارات – قطر ساعت 10:30 گروه C

دوشنبه 22/10/93 ژاپن- فلسطین ساعت 10:30 گروه D

دوشنبه 22/10/93 اردن- عراق ساعت 30:12 گروه D

سه شنبه 23/10/93 عمان- استرالیا 12:30 گروه A

چهارشنبه 24/10/93 چین – ازبکستان 12:30 گروه B

پنجشنبه 25/10/93 بحرین – امارات 10:30 گروه C

جمعه 26/10/93 فلسطین- اردن 10:30 گروه D