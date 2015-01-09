اعلام پیش شرط اتحادیه اروپا برای اعطای وام به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "فدریکا موگرینی" در جریان سفرش به ریگا، پایبندی اوکراین به تعهداتش در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی را پیش شرط اعطای وام 1.8 یورویی دیگر به این کشور معرفی کرد.

این اظهارات درحالیست که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با "آرسنی یاتسنیوک" نخست وزیر اوکراین در برلین درباره روابط دو جانبه، موضوعات داخلی اوکراین و سیاست اتحادیه اروپا در این زمینه از جمله روابط با روسیه و تحولات اوکراین گفتگو کرد.

مدیران سیاسی وزارتخانه‌های روسیه،‌ اوکراین، آلمان و فرانسه همچنین روز دوشنبه در برلین با هدف گفتگو درباره حل و فصل بحران اوکراین گردهم می آیند.

گفتنی است از زمان آغاز درگیری های نظامی در شرق اوکراین تا کنون بیش از 4 هزار و 700 نفر کشته شده اند. بحران اوکراین همچنین سبب بروز بدترین تنش بین روسیه و غرب از زمان پایان جنگ سرد شده است.