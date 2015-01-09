به گزارش خبرنگار مهر، میرهادی قره‌سید رومیانی جمعه در حاشیه مراسم بهره ‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک نما و پل شهیدان خانلی تبریز با اشاره به اتکا امور کشور به درآمدهای نفتی اظهار داشت: حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود و بر همین اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس برای رهایی از این وضعیت، بسته شدن در چاه‌های نفتی است تا شاید فرصت تحقق درآمدهای غیرنفتی فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های شهرداری تبریز در اجرای مدیریت شهری نیز اشاره و از آن به عنوان الگویی برای توسعه و عمران سایر شهرهای کشور یاد کرد و افزود: انجام اقدامات بزرگ با وجود بودجه‌های گسترده به عنوان نقطه قوت مدیریتی محسوب نمی شود بلکه باید بتوان با وجود کمبود بودجه و اعتبارات مالی و البته با مدیریت هوشمند اهداف توسعه را تحقق بخشید که در این میان منابع انسانی و توان مدیریتی نقش مهممی دارند و مدیریت شهری تبریز، گام‌های جدی را برای احیای جایگاه بی‌بدیل شهر تبریز در پیش گرفته‌ انست.

قره‌سیدی مبارزه با فساد را از ضروریات این امر دانست و خاطر نشان شد: با تعامل و همدلی مجموعه دولت و مجلس و همچنین قاطعیت دستگاه قضایی، می‌توان تسهیلات معوقه‌ای را که در دست معدود افراد متخلف است، ‌پس‌ گرفت و به این ترتیب، کسری حاصل از رهایی از درآمدهای نفتی را جبران کرد.

پروژه افلاک‌نما نماد نگرش عمرانی شهرداری است

شهردار تبریز نیز در این مراسم اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح افلاک‌نما را نماد رویکرد عمرانی این سازمان عنوان و تصریح کرد: این پروژه با حمایت و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز در مدت شش ماه اجرا شده که یک سوم بازه زمانی پیش بینی شده برای اتمام بوده در حالی که پروژه همواره مورد بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت عمرانی شهرداری قرار داشت.

صادق نجفی با اشاره به رعایت ویژگی‌ها و استاندارهای کیفی لازم در پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک نما و پل شهیدان خانلی گفت: رویکرد شهرداری در اجرای سریع چنین پروژه هایی ناشی از الگوی مدیریت جهادی است و بر همین اساس تعامل ارزشمند شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز، استانداری آذربایجان شرقی و نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مختلف اجرایی، ایجاد شده است.

نماینده شهرداران کشور این رابطه را ضامن توسعه ماندگار و پایدار شهر و مدیریت واحد شهری را نیاز مهم کلان ‌شهرهای کشور دانست و خاطر نشان شد: مدیریت شهری تبریز با وجود چنین قوانینی و بدلیل وجود صمیمیت و هماهنگی قابل توجهمیان بخش های مختلف موفق به بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح افلاک نما و پل شهیدان خانلی تنها در مدت شش ماه شده و تداوم این روند در مدیریت شهری می تواند دستاوردهای عمرانی ماندگار و تحول‌آفرینی را در تبریز موجب خواهد شد.

تقاطع غیرهم سطح افلاک نما شاخص های کیفی و فنی لازم را داراست

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به حضور موثر و سازنده شهرداری در تمام نقاط شهر بویژه نقاط کم‌برخوردار اظهار داشت: روند عمرانی و خدماتی شهر تبریز به الگوی ارزشمند شهرداری‌های کشور در تحقق شعار «ما می‌توانیم» بر مبنای تفکر مدیریت جهادی شده و در همین راستا شهرداری نقش مهمی در تعامل کم‌سابقه با استانداری که ساز و کار اجرایی خاص خود را دارد ایفا می‌کند.

محمد صادق پورمهدی با تاکید بر حفظ این ارتباط بدون توجه به برخی شائبه‌ها، شعارها و حاشیه‌سازی ها، آن را متضمن تحقق اهداف توسعه شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: پروژه افلاک‌نما در کنار شتاب عمرانی، بدلیل انجام بازدیدهای متعدد از روند اجرای آن، حائز شاخص های کیفی و فنی لازم نیز بوده و امیدواریم با استمرار رویکردهای عمرانی شهرداری تبریز، معضل ترافیک و آلودگی هوای شهر تا حد امکان برطرف شود.