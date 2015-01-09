سیگنالهای متعلق به جعبه سیاه هواپیمای مالزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال موئلدوکو فرمانده ارتش اندونزی اعلام کرد که ارتش این کشور موفق به کشف سیگنالهایی متعلق به جعبه سیاه هواپیمای مالزی در دریای جاوه شده است.

غواصان همچنین چند روز گذشته موفق به کشف بال انتهایی هواپیمای ایرآسیا در دریای جاوه شدند که این اولین نشانه ها از لاشه پرواز 8501 است که چند روز پیش با 162 سرنشین ناپدید شد.

بر این اساس کشف این قطعه بسیار مهم است زیرا بال انتهایی این هواپیما حاوی صدای کابین خلبان و داده های پرواز و همچنین جعبه سیاه است. تکه های کوچکی از این هواپیما از قبیل صندلی ها پیش از این شناسایی شده بود.

در ادامه این گزارش آمده است که تیم‌ های جستجو و اکتشاف زیر دریایی هدایت پذیر از راه دور را برای عکس‌ برداری به اعماق دریای جاوه فرستاده اند و تاکنون 40 جسد سرنشینان این هواپیمای مسافربری را کشف کرده و از آب بیرون کشیده اند.

در همین رابطه "بمبنگ سوئلیستیو" مدیریت تیم جستجوی این هواپیما از کند شدن روند عملیات جستجو با توجه به شرایط بد جوی و دریای مواج خبر داد. هواپیمای مالزی متعلق به شرکت ایر آسیا، حامل 162 سرنشین و از نوع A320-200 است که یک شنبه 7 دی ماه در آسمان اندونزی از مدار خارج و ناپدید شد.