به گزارش مهر، متن بیانیه پایانی بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شرح ذیل است:
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خلقه محمد وآله الطاهرین وصحبه المیامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.
با یاری خداوند متعال، و به مناسبت هفته وحدت اسلامی در سالروز میلاد رسول گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بیست و هشتمین كنفرانس وحدت اسلامی را در روزهای ۱۷-۱۹ برابر با ۷-۹ ژانویه ۲۰۱۵ با حضور صدها تن از شخصیتهای دین و نخبگان علمی از جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان برگزار كرد. در این دوره از كنفرانس، موضوع «امت واحد اسلامی، چالشها و راهكارها»، مورد برسی قرارگرفت وهمچنین شركت كنندگان توفیق دیدار با مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنهای را یافتنه و به فرمایشات ارشادی ارزشمند گوش فرا دادند و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی، با سخنرانی خود، این دوره از كنفرانس را افتتاح كردند.
شركت كنندگان در این كنفرانس، در مدت سه روز و طی ۱۵ نشست و از طریق ارائه بیش از یكصد پژوهش و سخنرانی به بررسی موضوع آن پرداختند. علاوه بر این، شركت كنندگان براساس تخصصهایشان به بررسی آخرین تحولات حوزه تجارت، مسائل جوانان و دانشجویان، احزاب سیاسی، زنان، دانشگاهیان و رسانه در چارچوب كمیتههای تخصصی مستقل پرداخت و همچنین در قالب كمیته "المساعی الحمیده" و نشست مجمع عمومی و كمیته ویژه اتحادیه جهانی علمای مقاومت" بحرانهای در جهان اسلام را با هدف یافتن راهكارهای واقعی برای آن، بحث و تبادل نظر گذاشتند.
بیست وهشتمین كنفرانس وحدت اسلامی، در پایان نشستهایش توصیههای زیر را صادر كرد:
یك: شركت كنندگان براساس مسلمات قرآن كریم و سنت شریف نبوی تأكید كردند كه اسلام همه اهل قبله را شامل میشود و دلیل آن شهادتین است كه جان، مال و آبروی گوینده آن را در امان قرار میدهد و تقریب بین مذاهب اسلامی را راهی مهم برای تحقق وحدت امت در حوزههای مختلف دانستند و اعلام داشتند كه منتسبان تمامی مذاهب اسلامی كه به اركان اسلام و اصول ایمان باور دارند و هیچ یك از بدیهیات آن را انكار نمیكنند، در دایره امت واحده اسلامی قرار میگیرند و جان آنها یكسان است و كوچكترین آنان در شمول ذمه آنها قرار میگیرد و در برابر غیر خود، متحد هستند و برای تحقق اهداف والای اسلامی با یكدیگر همكاری میكند و اینكه نباید اختلافات سیاسی از اختلافات عقیدتی، تاریخی یا فقهی سوء استفاده كنند و انگیختن فتنههای طایفهای یا نژادی، فقط به دشمنان اسلام خدمت میكند و طرحهای مكارانهشان را عملی میسازد و اشغالگریهای كینه توزانه سرزمینهای اسلامی را كه باید با تمامی ابزارها با آن مبارزه كرد، تقویت میكند.
دو: شركت كنندگان تمامی اشكال تجاوزات صهیونیستی به ملت صبور، مقاوم شجاع فلسطین، به ویژه تلاشهای آنها برای تخریب مسجد الاقصی وخانههای فلسطینیان در قدس و یهودیسازی آن را از طریق تغییر قومیتی در سرزمین فلسطین و محاصره این ملت غیور در غزه محكوم میكنند جهاد ملت قهرمان فلسطین و مقاومت دلیرانه آنان را گرامی میدارند و از تلاشهای برای صلح گروههای مختلف فلسطینی و اتحاد آنها حمایت و بار دیگر بر ضرورت تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین و در رأس آنها حق تعیین سرنوشت و برپایی دولت مستقل آنها در تمامی سرزمینهای فلسطینی به پایتختی قدس شریف و حق بازگشت به وطنشان تأكید میكنند، همچنانكه به ندای امام خامنهای حفظه الله در ضرورت مسلح ساختن ملتمان در كرانه باختری با هدف حمایت از مسئله مقاومت فرا میخوانند و محاكمه صهیونیستهای جنایتكار و مجازات آنها در ازای جنایات جنگی و جرائم ضد انسانیشان، را از جامعه بین المللی میخواهند.
سه: شركت كنندگان ضمن اعلام مقاومت به عنوان حق مشروع ملتها، تمامی انواع تروریسم فردی یا گروهی یا دولتی كه توسط برخی از كشورها تحت پوشش جهانی سازی دموكراتیك كردن كشورهای انجام میشود و در سطح اسلامی و جهانی محكوم است را تقبیح و حمایت خود را از مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان، اعلام كردند.
چهار: شركت كنندگان با هدف تحقق وحدت اهل قبله و تقریب پیروان مذاهب اسلامی، تمامی مسلمانان را به احترام به یكدیگر و پرهیز از بحث و مناقشه در مسائل مورد اختلاف و سپردن آن به بحثهای علمی علما و كارشناسان و عدم اهانت و افترا به اتباع سایر مذاهب اسلامی فرا میخوانند. همچنین آنها بر عدم جواز هر شكلی از انواع توهینهای لفظی یا عملی به مسائل مورد احترام هر یك از مذاهب اسلامی كه به طور ویژه شامل اهل بیت علیهم السلام، همسران پیامبر مكرم اسلام(ص)، صحابه بزرگوار یا امامان مسلمانان میشود، و عدم جواز تخریب مساجد و عبادتگاهها و همچنین حسینیهها، تكایا و مراقد بزرگان تأكید كردند. در این راستا، شركت كنندگان فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنهای را در خصوص تحریم اسائه ادب به شخصیتهای بزرگ مذاهب اسلامی و اهانت به همسران نبی مكرم اسلام كه مورد استقبال گسترده علمای امت و محافل دینی والازهر شریف واقع شد را ارج نهادند.
پنج: شركت كنندگان تأكید كردند كه امت اسلامی با چالشهای بزرگی مواجه است كه عقیده، شخصیت، فرهنگ، اركان وجودی و نقش تمدن آن را نشانه گرفته است و در معرض توطئههایی قرار دارد كه گستستگی جغرافیائی، زبانی، ملی، مذهبی و حتی تاریخی آنرا نشانه رفته است، همان طور كه تلاش میكند آنرا در حوزههای اجتماعی، علمی، اقتصادی و نظامی و... عقب و از اسلام دور نگه دارد و در قدرت خود برای مقابله با مشكلات حیاتی مستحدثه شك كند و میكوشد رفتارهای مادی منحرف از دین ووابستگی به غرب و تمایل به آن را در میان مسلمانان گسترش دهد و جهان اسلام را به جنگهای طایفهای و قومی مشغول نگه دارد تا از مسیر مقاومت منحرف شود و این چیزی است كه در رفتار گروههای تكفیری مسلح در نقاط مختلف جهان اسلام و همچنین در تضعیف تعلیم و تربیت اسلامگرایان و تشكیك در قدرت آن در به فروش واداشتن امت و نفوذ در رسانههای اسلامی از طریق اشاعه روحیه شكست و فرمانبرداری و سقوط اخلاقی آن مشهود است تا در طوفان فتنهها به وظیفه خود در آگاهی بخشی و بنای شخصیت با ثبات اسلامی عمل نكند.
شش: شركت كنندگان بر این باورند كه نیاز شدید به طراحی برنامههای تفصیلی برای تحقق تقریب بین مذاهب اسلامی در حوزههای زیر احساس میشود:
الف – ارتقای سطح آگاهی مسلمانان در حوزههای مختلف و به ویژه در حوزه فهم اسلام و تعالیم و اهداف آن و فهم واقعیتها در سطوح مختلف
ب – درخواست از كشورهای اسلامی برای اجرای شریعت اسلامی در تمامی حوزههای زندگی.
ج – آغاز فرایند آموزشی و تربیتی در نواحی مختلف امت اسلامی بر اساس آموزههای اسلامی
د – استفاده مفید از امكانات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی و توانمندیهای علمی امت و كاربست آن در تحقق اهداف بزرگ و مقاومت در برابر چالشها.
هـ- كمك به اقلیتهای اسلامی در كشورهای مختلف جهان برای حفظ هویتشان واقامه شعائر دینی و تقویت نقش آنها در جامعه در عین رعایت حقوق غیر مسلمانان در جوامع اسلامی.
و – تربیت نسل اسلامی براساس فرهنگ مقاومت و عزت و ایجاد ساختار آینده نگرانی بهتر با تاكید بر نقش مثبت زنان و جوانان و سایر گروههای جامعه.
هفت : شركت كنندگان از طریق راههای زیر به نوآوری در حوزههای اندیشهای كه به تقریب بینجامد، فرا میخوانند:
۱- گسترش اندیشه اعتدال در فهم شریعت برگرفته از كتاب و سنت شریف نبوی.
۲- توجه به اولویتهای فقهی و آگاهی نسبت به مقتضیات و خواستههای و در نظر داشتن شرایط متغیر در صدور احكام شرعی.
۳- توجه به مقاصد ثابت شریعت و ویژگیهای عمومی اسلام.
۴- احیای علوم تطبیقی و علوم اختلافی
۵- توجه به توسعه اندیشه تقریبی در پژوهشها و مطالعات مختلف و به ویژه فقهی.
هشت: شركت كنندگان در سطح عملیاتی پیشنهادهای زیر را ارائه كردند:
۱- توسعه منطق گفتگو بین مسلمانان بر اساس پایههای شرعی
۲- تقویت فعالیتهای كمیته «المساعی الحمیده» و كمیتههای فرعی آن برای تحقق آشتی میان مسلمانان و حل بحرانهای آنها ووساطت بین دولتها و ملتها وگروههای مختلف برای نزدیك كردن دیدگاهها و دستیابی یك راه حل اسلامی مسالمتآمیز درباره مشكل سوریه و بحرین وعراق و میانمار و سایر حوزههای اختلاف.
۳- تقویت مطالعات تقریبی در دانشگاهها از طریق گشایش گروههای دانشگاهی در این تخصص و افزایش پیامهای علمی و توسعه مبادله تخصصی علمی.
۴- تنظیم فتوا بر اساس ضوابط مورد تأیید انجمنها و منابع فقهی
۵- تشكیل كمیتهای از حقوقدانان كه حقوق آسیب دیدگان افراط و تكفیر و تروریسم را پیگیری كند.
۶- تشكیل كمیتههای از متفكران كه به ارائه برنامهها و طرحهایی برای ضامنت سلامت خانواده مسلمان و دفاع از حقوق آن و به ویژه حقوق زنان و كودكان براساس ارزشهای انسانی و شریعت نبوی بپردازد.
نه: شركت كنندگان در كنفرانس اعلام میدارند كه تقریب به معنی تعصب مذهبی یا كوشش برای تبلیغ یك مذهب در میان پیروان مذهب دیگر نیست و آنچه را كه برخی طرفها به عنوان كوشش شیعه كردن اهل سنت یا سنی كردن شیعیان ترویج میكنند، بیشتر به قصد فتنه انگیزی و مفسدهجویی میان مسلمانان و گسترش اختلاف میان امت است.
ده: كنفرانس وحدت اسلامی، جهان اسلام و ملتهای منطقه را به اتحاد در مقابله با جنبشهای افراطی و تكفیری و حمایت از مقاومت مردمی در عراق و سوریه تا استقرار امنیت در این دو كشور فر میخواند.
یازده: شركت كنندگان به همكاری برای یاری آوارگان و آسیب دیدگان از گروههای افراطی و تكفیری در مناطق مختلف جهان اسلام به ویژه سوریه و عراق فرا میخوانند.
دوازده: شركت كنندگان در كنفرانس، خواهران مسلمانی را كه از توانائی علمی برخوردارند، به همكاری برای موفقیت دعوت به تقریب فرا میخوانند و از ایشان میخواهند كه نقش فعالتری در كنفرانسهای وحدت اسلامی و گسترش آگاهی تقریبی میان جوامع اسلامی داشته باشند.
سیزده: شركت كنندگان در كنفرانس معتقدند كه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی – طی روند فعالیتش كه نزدیك به ۳۰ سال به طول انجامیده است – با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، نقش مهمی در تحقق موادی كه بیشتر ذكر آن رفت، ایفا كرده است. امید است برخی از موانع و نواقصی كه مانع از تسریع در تحقق اهداف مطلوب میشود، برطرف شود.
چهارده: كنفرانس وحدت اسلامی از شورای عالی و مجمع عمومی میخواهد به بررسی ارزیابیهای كمیتهها و توصیههای آنان و توصیههای كمیتههای دائمی مجمع عمومی و اتحادیههای جهانی علمای مقاومت بپردازد.
پانزده: شرکت کنندگان کنفرانس پیروزیها و گامهای موفقیت آمیز ملت های اسلامی در بیداری را شادباش گفته و همگان را به حمایت مادی و معنوی از خلقهای ستم دیده به ویژه مردم فلسطین و میانمار را فرا میخوانند.
شانزده: شرکت کنندگان کنفرانس به جهاد مردم ایران و رهبری آن را در راه اجرای شریعت خدا در عرصه های مختلف زندگی درود می فرستند و هرگونه توطئه علیه این روند را محکوم می سازند همچنان که حمایت خود را از موضع جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد توانایی هسته ای برای اهداف مسالمتآمیز را اعلام می دارند و هرگونه روش های پیچیده برای منع بهره گیری از حقوق مشروعی را که پیمان ها و قطعنامههای بین المللی تضمین می کنند محکوم می سازند و کشورهای اسلامی را به بهره گیری از این تجربه فرامی خوانند.
هفده: شرکت کنندگان کنفرانس تلاشهای پیشگامان تقریب و وحدت اسلامی از جمله سیدجمال الدین حسینی و امام شیخ محمدعبده و امام محمود شلتوت و امام بروجردی و امام خمینی و امام مودودی و امام کفتارو "رحمت الله علیهم" و امام سید موسی صدر و امام خامنه ای "حفظه الله" و حضرت آیت الله واعظ زاده خراسانی و حضرت آیت الله تسخیری را ارج مینهند.
هجده: شركت كنندگان در كنفرانس، تلاشهای پیشگامان تقریب و وحدت اسلامی از جمله سید جمال الدین حسینی و امام شیخ محمد عبده و امام شیخ محمود شلتوت و آیت الله بروجردی و امام خمینی و امام مودودی و امام كفتارو و امام شیخ سعید شعبان رحمت الله علیهم وامام سید موسی صدر وامام خامنهای حفطظه الله.
نوزده: شرکت کنندگان در کنفرانس بر ضرورت تشکیل کمیته ای متشکل از شخصیت های فعال اسلامی برای پیگیری توصیه های کنفرانس و اجرای آنها و ارائه گزارش سالانه در مورد روند اجرایی این توصیه ها به دبیرخانه مجمع عمومی تاکید می کنند.
بیست: شرکت کنندگان در کنفرانس مراتب سپاسگذاری خود را از جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن امام خامنه ای "دام ظله العالی" و نیز از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای برگزاری و میزبانی این کنفرانس مبارک اعلام می دارند و برگزاری چنین گردهمایی هایی را متضمن خیر و برکت فراوانی می دانند.
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