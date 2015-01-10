به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی مجیدی شامگاه جمعه در حاشیه نشستی با هیئت امنای بقعه امامزادگان حمید، مجید و مزید(ع) دهملا از سفارش ضریح مطلا برای امام زاده مزید(ع) خبر داد و افزود: معماری و فضای فیزیکی بقاع متبرکه اهمیت بالایی دارد و باید به فضای درونی و بیرونی امامزادگان توجه شود.

وی بیان کرد: فضای درونی بقاع متبرکه باید سرشار از معنویت و همراه با زیبایی باشد، که این معنویت و زیبایی را می‌توان در معماری سنتی اماکن مذهبی مشاهده کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود تصریح کرد: اگر فضای بیرونی بقاع متبرکه نیز از امکانات رفاهی برخوردار باشد، گردشگری مذهبی در استان سمنان تقویت خواهد شد که این خود برکاتی را به همراه دارد.

مجیدی اظهار کرد: ارتقا فضای معنوی و امور رفاهی در بقاع متبرکه در دستور کار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای ساخت ضریح امام زاده مزید(ع) دهملا بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، افزود: بخش عمده‌ این مبلغ توسط مردم و خیرین دهملا تامین شده است که این نشان دهنده عمق ارادت مردم این منطقه به ائمه معصومین(ع) و فرزندان آن بزرگواران است.

گفتنی است امامزادگان حمید و مجید و مزید (ع) از نوادگان امام سجاد(ع) هستند.